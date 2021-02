Pęk broni niezależności Wawrzyka: Bodnar był tak naprawdę dodatkowym senatorem PO

W czwartek w Senacie odbywa się debata i głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Piotra Wawrzyka na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich.

Senatorowie PO zarzucają Piotrowi Wawrzykowi zależność od Prawa i Sprawiedliwości. W tej sprawie wypowiedział się senator Marek Pęk.

– Myślę, że wbrew temu co państwo mówią, to właśnie Piotr Wawrzyk ma szansę stać się rzecznikiem apolitycznym, umiarkowanym i merytorycznym. Bo poprzednik pana Wawrzyka, pan Adam Bodnar, mimo pozornej apolityczności, był tak naprawdę dodatkowym senatorem Platformy Obywatelskiej, kiedy przychodził do Senatu. Angażował się po jednej stronie sporu politycznego w sposób niesłychanie intensywny, konsekwentny, przekraczał tu w tej Izbie, z tej mównicy wielokrotnie swoje konstytucyjne uprawnienia, kiedy dokonywał oceny zgodności z konstytucją aktów prawnych uchwalanych w Senacie, podważał domniemanie konstytucyjności tych uchwał, podważał konstytucyjny status Trybunału Konstytucyjnego – mówił w Senacie polityk PiS.

