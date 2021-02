Dżungla fundamentalizmów

Szacunek zamienił się w totalitarną poprawność polityczną, wyrozumiałość – w represyjną tolerancję, miłość do innych – w (skrywaną) nienawiść albo (jawną) niechęć do swoich. Tak się stało, gdy kultura straciła zmysł dobra wspólnego (więc harmonii i wzajemnego powiązania wartości) oraz odniesienia uniwersalne (do Boga i normatywnej etyki).