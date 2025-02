"Rząd sprzeciwia się chrześcijańskim wartościom". Włosi apelują do polskich władz

Ditelo Sui Tetti zrzesza ponad sto organizacji o profilu katolickim i konserwatywnym. W dokumencie pod tytułem "Stop dyskryminacji wobec niezależnych organizacji społecznych i kulturalnych w Polsce" wzywa władze do podjęcia działań na rzecz równego traktowania niezależnych organizacji, zwłaszcza tych o chrześcijańskim charakterze. Autorzy zwracają uwagę na konieczność poszanowania podstawowych praw obywatelskich, gwarantowanych przez Konstytucję RP oraz przepisy prawa.

Polska "uderzającym przykładem" laicyzacji

W dokumencie podkreślono problem postępującej laicyzacji w Europie, skutkującej stopniowym odchodzeniem od chrześcijańskich i narodowych tradycji. Zdaniem włoskich katolików, Polska w minionym roku stała się "uderzającym przykładem" tych zmian.

W apelu zaznaczono, że "obecny rząd sprzeciwia się tradycyjnym chrześcijańskim i patriotycznym wartościom kraju, aby szybko, często dowolnymi metodami dostosować je do zmian antropologicznych, które zaszły w ostatnich latach w krajach zachodnich".

Krytyce poddano także działania rządu Donalda Tuska, w tym inicjatywy zmierzające do legalizacji tzw. aborcji na życzenie oraz ułatwienia dostępności pigułek wczesnoporonnych. Dokument odnosi się również do zarzutów dotyczących naruszenia Konkordatu poprzez ograniczanie treści patriotycznych i chrześcijańskich w programach nauczania. Kolejnym podnoszonym problemem są dążenia rządu do wprowadzenia do polskich szkół edukacji seksualnej pod nazwą "edukacji zdrowotnej".

Apel w obronie wiary i tradycji

Stowarzyszenie zwraca także uwagę na "powtarzające się próby ograniczenia obecności Kościoła w przestrzeni publicznej", wymieniając w tym kontekście m.in. decyzję prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z maja zeszłego roku ws. zakazu eksponowania symboli religijnych w urzędach.

Na zakończenie dokument przywołuje przypadek księdza Michała Olszewskiego. Podkreślono, że "typowym przykładem poważnych naruszeń praw człowieka i przepisów, do których dochodzi w kraju, jest aresztowanie i osadzenie w areszcie tymczasowym przez siedem miesięcy w nieludzkich warunkach księdza Olszewskiego i dwóch pracownic Ministerstwa Sprawiedliwości".

Stowarzyszenie Ditelo Sui Tetti konkluduje: "Przekonani, że kwestie antropologiczne stanowią wyzwanie naszych czasów i że wiara chrześcijańska odgrywa fundamentalną rolę w obronie jednostki i jej podstawowych praw, zwłaszcza w kraju o głęboko zakorzenionej kulturze katolickiej, takim jak Polska, przekonani również, że obrona tych praw jest wspólnym dziedzictwem w UE, wzywamy do położenia kresu dyskryminacji i przywrócenia podstawowych wolności dla jednostek i niezależnych stowarzyszeń społecznych i kulturalnych kraju, będących wyrazem historii, kultury i wiary społeczeństwa".

