Wzrost liczby zakażeń koronawirusem. Zmarło prawie 250 osób

6 310 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to osoby z województw: mazowieckiego (1028), warmińsko-mazurskiego (725), pomorskiego (515), śląskiego (461), kujawsko-pomorskiego (453), wielkopolskiego (450), łódzkiego (401), dolnośląskiego (348), zachodniopomorskiego (330), lubelskiego (328), małopolskiego (293), podkarpackiego (253), podlaskiego (193), lubuskiego (145), świętokrzyskiego (119), opolskiego (73).

195 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną – podaje resort zdrowia.

twittertwitter

Jak wynika z nowego raportu Ministerstwa Zdrowia, z powodu COVID-19 zmarło 47 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 200 osób.

Ponad 13 tys. pacjentów w szpitalach

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 13 350 osób. Pod respiratorami jest 1347 pacjentów – podało również we wtorek rano Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 25 885 łóżek i 2 585 respiratorów.

Na kwarantannie przebywa obecnie 161 407 osób.

MZ przekazało też, że wyzdrowiało dotąd 1 389 516 zakażonych osób. Z powodu zakażenia koronawirusem zmarło od początku epidemii 42 436 osób.

Trwa akcja szczepień

–W Polsce wykonano dotąd 2 715 159 szczepień przeciwko COVID-19, w tym dwiema dawkami zaszczepiono 929 965 osób – podano w poniedziałek w rządowym raporcie. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że jeśli sytuacja będzie się korzystanie rozwijała, to do jesieni jesteśmy w stanie zaszczepić ponad 20 mln osób.

Jak wynika z rządowego zestawienia, do Polski dostarczono 3 696 110 dawek szczepionek, a do punktów szczepień – 3 067 110 dawek. Dotąd odnotowano 2614 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Zutylizowano 4342 dawki.

– Wydolność miesięczna szczepień w Polsce sięga obecnie rzędu 2,5 mln - 3 mln. Jeśli dostawy szczepionek będą stopniowo w kolejnych miesiącach się zwiększały, to w marcu przekroczymy wydolność 3-4 mln szczepień. Potem, jak sytuacja będzie się korzystanie rozwijała, to myślę, że do jesieni jesteśmy w stanie zaszczepić 60-70 proc. dorosłej populacji, czyli ponad 20 mln osób – zapowiedział minister Niedzielski.