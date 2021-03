Mocne słowa Ziemkiewicza. "Komuchy z ubeckim, stalinowskim jeszcze rodowodem"

1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie wszystkim to jednak odpowiada.

Lewica uderza w Żołnierzy Wyklętych

Wśród osób, którym nie podoba się dzisiejsze święto jest poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.

"Coraz bardziej widać jak z napompowanego przez prawicę balonu pn. Żołnierze Wyklęci uchodzi powietrze. Minęła uliczna moda na koszulki, opaski, biegi uliczne. To wina tych, którym łatwo przychodzi zakłamywanie historii. Czas zacząć czcić także ofiary zbrodniarzy" – pisał dzisiaj polityk na Twitterze.

W ataki na Żołnierzy Wyklętych włączyła się także posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska oraz grupa młodych działaczy Lewicy. Grupa powiesiła na skrzyżowaniu ulic Żołnierzy Wyklętych i Powstańców Śląskich tabliczkę z napisem "Ulica Ofiar Żołnierzy Wyklętych". Działacze zasłonili w ten sposób tablicę z nazwą ulicy.

– Każdego roku jako Lewica, jako młode Polski, młodzi Polacy, upominamy się o prawdę. Co roku, coraz wulgarniej, wciska nam się kłamstwa nt. tożsamości. Czci się zbrodniarzy, kolaborantów, gwałcicieli i morderców – mówił jeden z działaczy, podczas happeningu.

Ziemkiewicz o działaniach polskiej lewicy

Do happeningów, prowokacji i słownych ataków polityków i działaczy lewicy wobec Żołnierzy Wyklętych odniósł się wieczorem publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

"Dzień Pamięci o Wyklętych to coroczna okazja dla polskiej lewicy by przypomnieć Polakom, że pod pozłotką »europejskości« jest wciąż tymi samymi komuchami z ubeckim, stalinowskim jeszcze rodowodem" – pisze publicysta na Twitterze.

"I co roku Lewica z tej okazji skwapliwie korzysta" – dodaje Ziemkiewicz.

