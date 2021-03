Semka: Opozycja jest od tego, żeby szarpać za nogawki

Piotr Semka był gościem "Salonu dziennikarskiego" TVP Info. W programie dyskutowano między innymi o sytuacji w Polsce związanej z tzw. III falą koronawirusa. W pewnym momencie rozmowa zeszła na działania opozycji.

Dziennikarz TVP Jacek Łęski stwierdził, że opozycja kieruje się zasadą "im gorzej, tym lepiej". – Mam wrażenie, że opozycja ma świadomość, że w tzw. zwykłych warunkach politycznych miałaby bardzo trudno, żeby wygrać z PiS-em, więc szuka warunków nadzwyczajnych, tzn. kryzysu, katastrofy, która mogłaby zmieść rząd ze sceny politycznej – stwierdził.

Zdaniem dziennikarza Telewizji Polskiej opozycja przekonuje Polaków, że obecnie jest "katastrofa ze wszystkim", co - jego zdaniem - jest nieprawdą. Łęski uważa, że taka taktyka jest też nieskuteczna.

"Szarpać za nogawki"

Piotr Semka wskazywał, że rolą opozycji jest krytykowanie władzy i główne pytanie dotyczy tego, czy są jakieś tematy z tego wyłączone.

– Opozycja jest od tego, żeby szarpać za nogawki. Pytanie tylko, czy są sprawy wyłączone z tego. Na świecie takimi kwestiami są zazwyczaj bezpieczeństwo obronne. W polityce międzynarodowej już dawno opozycja połamała wszelkie zasady pewnej powściągliwości – stwierdził publicysta tygodnika "Do Rzeczy".

Semka dodał, że po tym co w ostatnich sześciu latach pokazywali politycy Platformy Obywatelskiej, ciężko od nich oczekiwać czegoś więcej.

– Natomiast w kwestiach związanych z pandemią oczywiście życzyć można by było, żeby była większą odpowiedzialność, ale co tu mówić, mamy od 6 lat totalną wolną amerykankę, zatem dlaczego akurat w kwestii pandemii miałoby być inaczej? Mówię to ze smutkiem oczywiście – ocenia.

