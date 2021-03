Zamiast leczyć chorych na raka, mają walczyć z COVID. Pęk: A jest inne wyjście?

Przybywa zakażonych na COVID-19. W związku z nasilającą się tzw. trzecią falą epidemii wojewoda małopolski Łukasz Kmita podjął decyzję o skierowaniu lekarzy z Instytutu Onkologii do pracy w szpitalu tymczasowym w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Co z onkologią?

Decyzja wojewody jest podyktowana zwiększoną ilością łóżek, a co się z tym wiąże – brakiem personelu medycznego. Dlatego też na miejsce są ściągani lekarze z innych placówek.

Większość jednostek już wydelegowała lekarzy. Dwie placówki póki co nie zrobiły tego jeszcze – to Szpital Położniczo-Ginekologiczny Ujastek oraz Instytut Onkologii.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej przed CUMRiK Łukasz Kmita zapewniał, że zmusi obie placówki do wydelegowania dodatkowych lekarzy.

"Zawsze dochodzi do jakiegoś poświęcenia"

W konferencji uczestniczył wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Polityk był pytany przez dziennikarzy, czy decyzja wojewody nie spowoduje wstrzymania procedur onkologicznych.

Polityk w odpowiedzi stwierdził, że to trudna decyzja, która powinna należeć do lekarzy. – To jest sytuacja ekstremalna i zawsze dochodzi do jakiegoś poświęcenia dóbr [...]. Jeśli jest sytuacja, że ktoś ląduje na OIOM-ie i zagrożone jest jego życie, to trzeba mu udzielić pomocy, bo inaczej umrze. Więc to są niesłychanie trudne dylematy i zostawmy lekarzom, których pacjentów ratować – mówił senator.

Dziennikarze dopytywali jednak Pęka czy do walki z koronawirusem muszą koniecznie być delegowani lekarze, którzy zajmują się osobami chorymi na raka. – A jest inne wyjście, jak ratować ludzi chorych na COVID? Ściągnięcie lekarzy jest konieczne dla ratowania ludzi, którzy umierają na koronawirusa – oświadczył senator.

Czytaj też:

Nowe zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnejCzytaj też:

Andrusiewicz: Podjęliśmy trudną decyzję, bo nie było innego wyboru