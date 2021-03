Sędzia z Bydgoszczy oskarżony o gwałt na sędzi. "Bił po głowie, próbował dusić"

Do zdarzenia doszło 3 czerwca 2019 roku w Bydgoszczy. Jakub K. przyszedł pod drzwi domu sędzi. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Kobieta, uprzedzona telefonicznie o obecności znajomego z sądu, zdecydowała się otworzyć drzwi mieszkania. Jak ustalili śledczy "ich wcześniejsze relacje nie wskazywały na to, że musi się go obawiać".

Okoliczności przestępstwa

W środku sędzia odebrała kilka połączeń telefonicznych. To pozwoliło Jakubowi K. zorientować się, że jest w mieszkaniu sam na sam z kobietą. Mężczyzna zaczął zachowywać się nachalnie. Śledczy ustalili następujący przebieg wypadków.

"Wtedy [Jakub K. - przyp. red.] zaczął się zachowywać nachalnie i próbował całować sędzię, przeciw czemu ta zdecydowanie zaprotestowała. Następnie rzucił się na nią i przygniótł własnym ciałem, doprowadzając przemocą do obcowania płciowego. W trakcie napaści bił ją po głowie, próbował dusić, a także spowodował u niej obrażenia skutkujące naruszeniem czynności narządu ciała trwającym nie dłużej niż 7 dni" – napisano na stronie Prokuratury Krajowej.

Na szczęście kobiecie udało się uwolnić i wezwać pomoc.

Konsekwencje

Jakub K. został na wniosek Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej pozbawiony przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego immunitetu. Ponadto mężczyzna został zawieszony w czynnościach służbowych, a jego wynagrodzenie zostało obniżone o 40 proc.

Mężczyźnie postawiono zarzut zgwałcenia oraz naruszenia czynności narządu ciała sędzi. Grozi za to kara do 12 lat pozbawienia wolności. Jakub K. nie odniósł się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

W toku postępowania wobec sędziego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 500 tyś zł. oraz zakazu opuszczenia kraju połączonego z zatrzymaniem paszport.

