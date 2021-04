Spór o rewitalizację pl. Pięciu Rogów. "Problemem jest wysokość drzew"

Na Placu Pięciu Rogów w Warszawie stanąć ma gigantyczne jajo. Jak Pan to ocenia?



Janusz Sujecki: Cały czas nie chce mi się w to uwierzyć. To na pewno nie żart?

Nie, zresztą propozycja padła jeszcze w marcu.



To jakiś koszmar i totalny absurd. Jeśli pani Rajkowska chce sobie zrobić i postawić takie jajo, to może kupić działkę na odludziu. Albo nie na odludziu, ale na prywatnej działce na nowym osiedlu, gdzie jeśli uzyska zgodę sąsiadów może ustawić i cały szpaler jaj. Jednak nie ma mowy o stawianiu tego w historycznym centrum miasta! Na szczęście wypowiedział się konserwator zabytków, który delikatnie mówiąc, nie wyraził entuzjazmu dla tej inicjatywy. I całe szczęście, bo jeszcze tego by brakowało, żeby konserwator zgadzał się na tego typu pomysły! Nic takiego nie powstanie, i dobrze. Pamiętajmy, że to miejsce to nie tylko historyczne Śródmieście Warszawy, ale też bardzo ważny punkt na mapie dziejów Powstania Warszawskiego, doskonale udokumentowane na powstańczych zdjęciach, czy kronikach.

Bez wątpienia Plac Pięciu Rogów to bardzo charakterystyczne miejsce w Warszawie i ważny punkt pod względem historycznym, z zabytkową zabudową. Obecnie przechodzi on rewitalizację. Stołeczne media nie kryją oburzenia faktem wstrzymania części prac. Chodzi o to, że konserwator zabytków najpierw zgodził się na drzewa, a potem wystąpił o ekspertyzę w sprawie wysokości drzew. Pan się do tego przyczynił.



Po pierwsze nie ja, albo nie tylko ja, ale grupa społeczników, ze Stowarzyszenia Obrońcy Zabytków Warszawy. Naszą petycję poparli mieszkańcy.



83 podpisy?



Nie tylko 83 podpisy, ale aż, bo okoliczne kamienice to budynki, w których tak naprawdę zamieszkałych lokali jest bardzo niewiele – znikomy procent. Natomiast są tam biura, miejsca pracy itd. Jeśli ktoś nie wierzy, niech przejdzie się wieczorem, po zmroku. Zobaczy, że tylko w nielicznych oknach świeci się światło. Przeprowadziliśmy prawdziwe, najbardziej miarodajne konsultacje społeczne, chodząc od mieszkania, do mieszkania. Rozmawiając z ludźmi. Zdecydowana większość petycję do konserwatora podpisała.

I teraz konserwator zażądał ekspertyzy dotyczącej drzew. Czemu przeszkadzają Państwu drzewa?



Nie są problemem drzewa, ale ich wysokość. Lansowany jest pomysł zasadzenia wysokich, dwunastometrowych drzew, które przesłoniłyby elewacje Domu Towarowego Braci Jabłkowskich, ale nie tylko – także zakłóciłyby przestrzeń całego placu. Dlatego proponujemy niższe gatunki, których przecież nie brakuje. Swoją drogą – nie bardzo rozumiem, dlaczego te drzewa mają być sprowadzane z Holandii. Przecież w Polsce nie brak szkółek oferujących tego typu drzewka. Generalnie – rewitalizacja placu jest potrzebna, ale drzewa nie mogą przesłonić historycznej zabudowy. Łukasz Puchalski z ZDM wprowadził w błąd mieszkańców, w wywiadzie dla „Gazety Stołecznej” stwierdził, że chcielibyśmy pl. Pięciu Rogów bez drzew. W rzeczywistości drzewa jak najbardziej tak, ale nie o wysokości aż 12 metrów!

Skierowaliście do prezydenta Warszawy petycję w sprawie drzew?



Tak, stowarzyszenie Obrońcy Zabytków Warszawy oraz Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK” zwróciły się do prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego z wnioskiem o podjęcie działań, które doprowadzą do zmiany - przez Zarząd Dróg Miejskich gatunku drzew przeznaczonych do posadzenia na pl. Pięciu Rogów. Przypomnieliśmy we wniosku, że drzewa o wysokości 12 metrów całkowicie zasłonią nie tylko zabytkowe kamienice otaczające plac, lecz także fasadę Domu Towarowego Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej 25, wpisanego do rejestru zabytków. Obiekt ten jest podręcznikowym i jednym z najcenniejszych w skali Polski przykładem wczesnego modernizmu w architekturze.

