Prezydent: Zostawcie Szymona Hołownię w spokoju

W sobotę lider Polski 2050 poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że korzystając z zamieszania związanego z rejestracją na szczepienia, przyjął preparat Pfizera. Podanie tej informacji sprowadziło na Szymona Hołownię lawinę krytyki.

Hołownia tłumaczy się ze szczepienia

Były kandydat na prezydenta tłumaczył potem na Facebooku, że "każdy z nas, z tych kilkudziesięciu tysięcy osób 40-59, które zaszczepiły się i zaszczepią od przedwczoraj do jutra na podstawie wystawionych przez państwo dokumentów, postąpił słusznie". Co więcej, dodał, że Krajowy System Szczepień to bałagan taki, że "łeb urywa".

"Dużo emocji pod poprzednim wpisem o szczepieniu, a przyjaciele ze 'zjednoczonej opozycji', kręcą już jakieś swoje lody, ostro przy tym manipulując, więc żeby ostudzić narządy jadowe niektórych - jeszcze raz, po raz ostatni, cierpliwie, wykładam cały absurd ostatnich godzin i dni po kolei" – napisał Hołownia.

Prezydent: Hołownia się zaszczepił? I dobrze

W niedzielę wieczorem głos w tej sprawie niespodziewanie zabrał prezydent Andrzej Duda. "Proponuję zostawić Szymona Hołownię w spokoju. Zaszczepił się, i dobrze. Chciał jak najszybciej? Nie On jeden. Więcej wyrozumiałości dla ludzkiej słabość. Pomijam już fakt, że wszelkie przejawy hejtu w Wielkanoc to po prostu wstyd! Wyluzujcie. Wesołego Alleluja!" – napisał prezydent.

"Nikt, kto szczepienia nazywa słabością, podczas trzeciej fali pandemii, gdy umierają Polki i Polacy, nie ma prawa nazwać siebie samego patriotą. Życzę Panu udanej dalszej części wieczoru" – odpowiedział Dudzie Hołownia.

