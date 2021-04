Ziemkiewicz mocno o materiale TVN: Szczyt propagandowej manipulacji

Wiceminister edukacji i nauki stwierdził, że "pojęcie "praw zwierząt" występuje wyłącznie w sferze publicystyki czy też skrajnie lewicowej koncepcji". Materiał na temat wypowiedzi Tomasza Rzymkowskiego wyemitowały "Fakty" TVN. Zdaniem Rafała Ziemkiewicza jest on manipulacją.

Zwierzęta nie mają praw

Sprawa jest związana z odbywającym się właśnie procesem weryfikacji treści podręczników szkolnych. MEiN zaalarmowane przez jeden z dzienników postanowiło przyjrzeć się treściom w książkach do nauczania przyrody dla najmłodszych uczniów. Użyte w nim pojęcie "praw zwierząt", zdaniem wiceministra Rzymkowskiego, "nie występuje w naukach prawnych".

– Pojęcie praw zwierząt występuje wyłącznie w sferze publicystyki czy też pewnej skrajnie lewicowej koncepcji, gdzie zrównuje się człowieka ze zwierzęciem. Podręczniki szkolne powinny zawierać elementy mówiące o zachowaniu dobrostanu zwierząt – stwierdził wiceszef MEiN w niedawnej rozmowie na antenie Radia Maryja.

– Natomiast w przywołanym podręczniku doszło do relatywizacji. Zestawiono czyn ewidentnie przestępczy, jakim jest kłusownictwo, z ustawowo legalną działalnością polegającą na hodowli i sprzedaży żywych karpi czy też wykorzystywaniu zwierząt w rekreacji. To nie są działania przestępcze. Oczywiście w pewnych skrajnych przypadkach, kiedy człowiek męczy zwierzę, dochodzi do łamania prawa – przekonywał.

Dodał także, że "podręczniki szkolne nie mogą być areną walk ideologicznych", a "człowiek ma obowiązki wobec zwierząt, które wynikają wprost z litery prawa".

Atak na polskie rolnictwo

Dziennikarze "Faktów" wyemitowali materiał dotyczący słów Rzymkowskiego w środę w wieczornym wydaniu programu. Stwierdzono w nim, że wiceminister uważa treści dotyczące ochrony zwierząt za "ideologizację", "ale nie wie, jaka to ideologia".

Do tez TVN odniósł się w mediach społecznościowych Rafał Ziemkiewicz. Zdaniem publicysty materiał jest przykładem "manipulacji", a prawdziwą intencja autorów było zaszkodzenie polskiemu rolnictwu.

"Obejrzałem wczorajszy materiał @FaktyTVN szczujący na Rzymkowskiego i MEN. Szczyt propagandowej manipulacji. W tle rozkręcanie kampanii przeciwko polskiemu rolnictwu. Tzw. prawa zwierząt to dziś pałka w ręku zachodnich koncernów by wypchnąć nas z wartych setki milionów rynków" – napisał Ziemkiewicz.

