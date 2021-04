Ziemkiewicz: To Merkel i Macron bratają się z Putinem

Po spotkaniu Morawieckiego, Orbana i Salviniego w Budapeszcie, pod adresem jego uczestników natychmiast pojawiły się zarzuty o prorosyjskość i konszachty z Putinem ze strony unijnego establishmentu.

– Cokolwiek zdarzy się w Europie, co nie podoba się tej warstwie rządzącej obecnie Europą, tej tzw. demokracji liberalnej, czyli liberalistokracji jak sobie to pozwoliłem nazwać, tym jaśnie oświeconym eurokratom, którzy Europę doją na grube pieniądze, to odpowiedź jest zawsze jedna – to Putin, to "konszachty z Putinem", to putinocwcy knują – powiedział publicysta "Do Rzeczy".

Europejska solidarność?

Rafał Ziemkiewicz zwrócił uwagę, że najbardziej krytykują teraz Morawieckiego i Orbana środowiska polityczne niemieckiej i francuskiej lewicy. Przypomniał wobec tego, że przecież to Angela Merkel i Emmanuel Macron nieustannie układają się z rosyjskim przywódcą. Jednym z najbardziej charakterystycznych przykładów łamania przez Berlin tzw. solidarności europejskiej jest sprawa budowy gazociągu Nord Stream 2.

– Którzy Niemcy to robią? Czy tzw. prawicowa AfD? Nie, to robi Angela Merkel. Jeździ, bo jest politykiem realnym – zaznaczył komentator. – A kto z Francji jeździ do Putina? Le Pen? Umownie mówiąc – prawicowa. Nie. Jeździ Emmanuel Macron, po to, żeby Putin dopuścił Francję do wielkiego biznesu, który się szykuje dzięki ociepleniu klimatu. Znikają lodowce, w Arktyce odsłaniają się złoża energetyczne – wskazał publicysta.

– Bezmiar obłudy, która się z tego wylewa, jest niewiarygodny – podsumował wątek Ziemkiewicz.

Spotkanie Orbana, Morawieckiego i Salviniego

W czwartek 1 kwietnia premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Budapeszcie z liderem Fideszu i premierem Węgier Viktorem Orbanem oraz z liderem włoskiej Ligi Północnej i byłym wicepremierem oraz ministrem spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvinim. Głównym tematem rozmów była koncepcja dotycząca zjednoczenia ich formacji politycznych w Parlamencie Europejskim.

