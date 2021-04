Niedzielski: W środę ogłosimy decyzję ws. nowych obostrzeń

Po środowym posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego wydamy oficjalny komunikat w sprawie obostrzeń; jesteśmy na etapie dyskusji, nie ma decyzji, jakiego okresu będzie to dotyczyło – poinformował w wywiadzie dla portalu rp.pl szef MZ.

Niedzielski pytany o to, kiedy możemy spodziewać się kolejnych decyzji w sprawie obostrzeń, odparł, że m.in. na ten temat w środę będzie rozmawiał rządowy zespół zarządzania kryzysowego.

Niedzielski: Jutro wydamy komunikat

– Jutro trzeba się spodziewać, że po tym posiedzeniu wydamy oficjalny komunikat, natomiast rozmowy toczyły się i dziś i jutro – poinformował szef resortu zdrowia.

– Na razie jesteśmy na etapie dyskusji, ale dyskusji, która będzie się jutro finalizowała i na pewno będziemy jutro przedstawiali, co dalej, co z kolejnym tygodniem czy tygodniami – też tutaj nie ma ostatecznej decyzji, jakiego okresu będzie to dotyczyło – dodał Niedzielski.

Powrót do szkół już w poniedziałek?

Wcześniej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował, że jeśli dane o zakażeniach ze środy i czwartku potwierdzą tendencję spadkową, to od poniedziałku "jest wielka szansa na to, byśmy wracali najpierw do przedszkoli, następnie w kolejnym tygodniu do klas I-III i do kolejnych klas szkół podstawowych".

Zajęcia stacjonarne w szkołach, przedszkolach i w żłobkach są zawieszone do 18 kwietnia. Zamknięte są również hotele, galerie handlowe (z pewnymi wyjątkami), zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, teatry oraz kina, a także obiekty sportowe – z wyjątkiem sportów zawodowych.

