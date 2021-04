MSWiA: Już ponad 100 tys. zaszczepionych funkcjonariuszy służb mundurowych

Szczepienia służb mundurowych trwają od 24 marca. "Funkcjonariusze szczepieni są preparatem AstraZeneca" - przekazano w komunikacie zamieszczonym na stronie resortu. Jak wynika z danych MSWiA dotychczas zaszczepionych zostało prawie 43,6 tys. policjantów, niemal 28,2 tys. strażaków-ochotników, prawie 10,8 tys. funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz ponad 5,1 tys. strażników granicznych.

Ponadto - spośród pozostałych służb mundurowych - najwięcej zaszczepionych osób zostało w Służbie Celno-Skarbowej, bo blisko 5 tys. oraz w strażach gminnych i miejskich - ponad 3,8 tys. osób. "Poza tym w ramach tej grupy szczepią się również: Służba Ochrony Państwa, Straż Ochrony Kolei, Inspekcja Transportu Drogowego oraz ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze" - przekazało MSWiA.

Resort przypomniał, że szczepienia służb mundurowych zainaugurowano 24 marca w szpitalu tymczasowym na PGE Narodowym.

"Od tego dnia na terenie całego kraju systematycznie szczepieni są kolejni funkcjonariusze. Proces szczepień funkcjonariuszy służb mundurowych odbywa się w szpitalach węzłowych i łącznie w 133 punktach szczepień. Większość z nich to placówki służby zdrowia MSWiA" - zaznaczono w niedzielnym komunikacie. Dodano, że szczepienia funkcjonariuszy służb mundurowych koordynuje Komenda Główna Policji.

Sprawn proces szczepienia

Rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka mówił PAP w piątek, że szczepienie służb grupy MSWiA przeciwko COVID-19 przebiega bardzo sprawnie. "Tak jak zapowiadaliśmy, do końca kwietnia pierwszą dawką powinni być zaszczepieni wszyscy funkcjonariusze policji, którzy zgłosili się, a ich stan zdrowia na to pozwala" - mówił.

"Co ważne, tam, gdzie jest to możliwe, szczepienia wykonują nasze zespoły medyczne, jak np. w Warszawie zespół medyczny z oddziału prewencji, a szczepimy naszych ludzi również wieczorem, w weekendy i święta, by jak najszybciej zaszczepić jak najwięcej osób" - podkreślał Ciarka.