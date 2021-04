Zasiłek opiekuńczy przysługuje do 9 maja. Ważne wieści dla rodziców

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w środę, że od 4 maja do nauki stacjonarnej w szkołach wrócą wszystkie dzieci z klas I-III.

Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rządu prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało przedłużone do 9 maja.

Co dalej z zasiłkiem

Tak jak do tej pory można go otrzymać w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek przysługuje także w razie niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego i inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

To oznacza, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także wówczas, gdy placówka, która wznowiła działalność stacjonarną, zostanie zamknięta lub jej funkcjonowanie – mimo że jest otwarta – zostanie ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy czy oddziału.

Dodatkowy zasiłek

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Od 19 kwietnia przedszkola, zerówki, żłobki i kluby malucha działają w całym kraju stacjonarnie.

Z kolei od poniedziałku (26 kwietnia) w 11 województwach o najmniejszej średniej dziennej liczbie zakażeń dzieci z klas I-III szkoły podstawowej przeszły na nauczanie hybrydowe.

Rząd zapowiedział w środę, że powrót uczniów do nauki stacjonarnej będzie odbywał się etapami. Od 4 maja do szkół wrócą wszystkie dzieci z klas I-III. Od 15 maja będzie możliwa nauka hybrydowa dla klas IV-VIII szkół podstawowych oraz dla klas I-IV szkół średnich. Natomiast od 29 maja do szkół mają wrócić już wszyscy uczniowie.

Czytaj też:

"Zakończyć tę wielką smutę". Basiukiewicz wzywa do zniesienia restrykcjiCzytaj też:

Polacy mają dość pandemii. Ciężko znoszą obostrzenia