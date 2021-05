Ziobro: Bezpieczeństwo było, jest i będzie priorytetem tego rządu

Minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wystąpił podczas konwencji PiS, poświęconej prezentacji programu Nowy Polski Ład. To program, który ma być odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią koronawirusa, ale zarazem początkiem politycznej ofensywy koalicji rządzącej.

"Bezpieczeństwo Plus"

Na początku swojego wystąpienia Ziobro zwrócił uwagę, że celem programu Nowy Polski Ład jest rozwój Polski. – Chodzi o to, aby Polska się rozwija, aby Polakom żyło się lepiej i aby Polska była bezpieczniejsza – mówił polityk.

–„Bezpieczeństwo Plus” – tak niektórzy ujmują ten element programu, to pakiet kilkunastu ustaw przygotowanych przez Solidarną Polskę i Ministerstwo Sprawiedliwości – tłumaczył Ziobro. – Bo zapewnienie bezpieczeństwa to jedno z najważniejszych oczekiwań, jakie Polacy wyrażają wobec rządzących. Jako minister podchodzę bardzo poważnie do realizacji tych zobowiązań, do poprawy bezpieczeństwa Polaków – zapewniał dalej polityk.

Jak podkreślił następnie minister sprawiedliwości, „konsekwencja w działaniu przynosi efekty” i „Polacy zauważają różnicę między Zjednoczoną Prawicą, a rządami poprzedników”. – My mówimy, ale i podejmujemy konkretne zmiany – stwierdził. – Zestaw ustaw dotyczących obszaru bezpieczeństwa, sprawiedliwości, które przygotowywaliśmy, jest kontynuowaniem tego, co dobre, co się sprawdziło, co przyniosło efekty – tłumaczył dalej Ziobro.

– Moglibyśmy mówić o zmianach instytucjonalnych w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Jest przygotowany pakiet, który ma kontynuować reformę sądownictwa, ale on nie jest w ramach rozwiązania tu przedstawionego (Polskiego Ładu - red.) Te ustawy już długo czekają na swój czas. Jestem dobrej myśli, że przyjdzie ten moment, kiedy będziemy mogli je kontynuować – dodał Ziobro.

Wsparcie dla kobiet

– Lewica, liberalna PO całe lata mówią dużo z troską o losie kobiet, które są ofiarą przemocy, znęcania, ciężkich traum. Ale oni tylko mówią, odwołują się do ideologii, mówią o konwencjach, toczą wojny o konwencje, a my nie mówimy. My chcemy się koncentrować na rozwiązaniach, które realnie poprawią los i bezpieczeństwo polskich kobiet – tłumaczył dalej, podczas prezentacji Polskiego Ładu minister Ziobro.

– Zaproponowałem projekt ustawy, który oznacza, że będzie można w bardzo szybkim tempie uzyskać świadczenie alimentacyjne – mówił polityk. – Wystarczy, że matka, bo zwykle to dotyczy kobiet, ale nie zawsze, będzie mogła wydrukować prosty formularz i dołączyć od niego tylko akt urodzenia dziecka. To wystarczy, by sąd w 14 dni musiał wydać nakaz – dodał minister.

– Bezpieczeństwo było, jest i będzie priorytetem tego rządu – dodał na zakończenie swojego wystąpienia Ziobro.

