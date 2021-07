Premier prezentuje nowy spot promujący Polski Ład

Polski Ład to program społeczno-ekonomiczny, który ma podźwignąć gospodarkę po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa oraz dać impuls do rozwoju ekonomicznego i doganiania państw Europy Zachodniej.

Podczas majowej konwencji premier Morawiecki zaprezentował główne filary, na jakich oprze się rządowa koncepcja wzrostu gospodarczego oraz budowania zasobności polskiego społeczeństwa.

Główne założenia Polskiego Ładu przedstawione przez szefa polskiego rządu to: plan na zdrowie - 7 proc. PKB na zdrowie, obniżka podatków dla 18 mln Polaków, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc prac, mój dom - mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez formalności oraz emerytury bez podatku do 2500 zł.

Po prezentacji programu Morawiecki wyruszył w podróż po Polsce, podczas której promuje Polski Ład i prezentuje konkretne rozwiązania, dzięki którym polepszy się jakość życia w Polsce. Jak poinformował w mediach społecznościowych, w czwartek odwiedzi gminę Somonino, w której przedstawi nowe rozwiązania z zakresu Polskiego Ładu.

"Lepsza codzienność dla wszystkich"

"#PolskiŁad to lepsza codzienność dla nas wszystkich! Nowe boiska, innowacje, dbałość o rolnictwo, służbę zdrowia, czystą wodę i powietrze, wspólne spacery i szybszy internet" – napisał premier Morawiecki na Facebooku dołączając nowe wideo promujące program.

"Więcej szczegółów ujawnię już dziś o 17:30 w gminie Somonino, w powiecie kartuskim. Jeżeli chodzi o kwoty wparcia - tutaj czeka na wszystkich pozytywna niespodzianka!" – dodał szef polskiego rządu.

