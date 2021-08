Dymisja w rządzie. Premier odwołał wiceminister rozwoju

O dymisji Anny Korneckiej poinformował w środę po południu rzecznik rządu Piotr Mueller.

"Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o odwołaniu A. Korneckiej z funkcji podsekretarza stanu w MRPiT. Powodem jest zdecydowanie niezadowalające tempo prac nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu w zakresie ułatwienia budowy domów 70 m2 oraz zakupu mieszkań bez wkładu własnego" – napisał Mueller na swoim profilu na Twitterze.

Spór o kształt Polskiego Ładu

We wtorek wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka nie wykluczyła, że Zjednoczona Prawica roztrzaska się o Polski Ład, jeśli nie uda się porozumieć w kwestiach podatkowych. – Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja i trzeba będzie zakończyć ten projekt właśnie na protestowaniu przeciwko podwyższeniu podatków, to prawdopodobnie będzie to nasz koniec w Zjednoczonej Prawicy – zadeklarowała przedstawicielka Porozumienia.

– Natomiast my sygnalizujemy nasze wątpliwości, nie po to, żeby zakończyć projekt Zjednoczonej Prawicy, tylko o to, żeby hamować określone działania, które w dłuższej perspektywie w naszej ocenie są szkodliwe – zastrzegła w programie "Jeden na jeden" w TVN24.

Kulisy dymisji

Nasi rozmówcy z KPRM uważają, że Kornecka bardziej dbała o interesy deweloperów, niż obywateli. Choćby dlatego, że miała namówić posłów Porozumienia, by poparli razem z opozycją poprawkę Senatu dotyczącą maksymalnych stawek procentowych, według których ma być wyliczana wysokość składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (z 2 proc. na 1 proc., oraz z 0,2 proc. na 0,1 proc.).

Kornecka miała także optować za tym, żeby na działce o pow. 1000 m2 mógł stać tylko jeden 70-metrowy dom bez pozwolenia – aby wybudować dwa, potrzebna byłaby działka o pow. 2000 m2. To także ona miała być odpowiedzialna za nowelizację prawa spółdzielczego, którą krytycznie oceniło m.in. Rządowe Centrum Legislacji.

