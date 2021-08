150 km drutu kolczastego i wsparcie tysiąca żołnierzy. Polska wzmacnia ochronę na granicy

Informację o działaniach na granicy z Białorusią przekazało w komunikacie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wiadomo, że ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała 138 osób, które próbowały nielegalnie dostać się do Polski. Z tego funkcjonariusze udaremnili przekroczenie granicy 130 osobom, a 8 cudzoziemców zostało zatrzymanych.

Jeden odcinek szczególnie zagrożony

Jak poinformowano, próby nielegalnego przekroczenia dotyczą głównie odcinka granicy chronionego przez Podlaski Oddział Straży Granicznej.

"Łączna długość granicy RP z Białorusią wynosi 418 km. Ochraniana jest przez 19 placówek SG (12 placówek w Podlaskim OSG i 7 placówek w Nadbużańskim OSG)" – czytamy. MSWiA podkreśla, że najbardziej narażony na nielegalne przekroczenie granicy jest odcinek o długość 187 km i tam zostali skierowani dodatkowi funkcjonariusze z innych oddziałów Straży Ggranicznej oraz tysiąc żołnierzy Wojska Polskiego. Jak przekazano, do ochrony granicy Straż Graniczna wykorzystuje techniczne urządzenia obserwacyjne, dzięki czemu może natychmiast reagować na próby nielegalnego przekroczenia granicy.

Z informacji przekazanych w komunikacie resortu spraw wewnętrznych wynika, że granica jest stale monitorowana przez patrole piesze i przy użyciu pojazdów oraz statków powietrznych będących na wyposażeniu Straży Granicznej. Z kolei na odcinkach, na których granica państwowa przebiega wzdłuż rzek lub zbiorników wodnych do wykorzystywane są jednostki pływające.

150 km drutu kolczastego

"Dodatkowo, do ochrony granicy państwowej wykorzystywane są m.in. wieże obserwacyjne wyposażone w kamery termowizyjne o dużym zasięgu, pojazdy obserwacyjne, przenośne kamery termowizyjne, przenośne zestawy perymetryczne, gogle noktowizyjne. Ponadto na niektórych odcinkach granicy państwowej – w miejscach gdzie pozwala na to ukształtowanie terenu – utrzymywany jest pas orny, umożliwiający szybkie stwierdzenie nielegalnego przekroczenia granicy" – poinformowano. Jak czytamy, do tej pory ogrodzeniem z drutu kolczastego zabezpieczono blisko 100 km granicy na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział SG. Planowane jest dodatkowo zabezpieczenie ogrodzeniem kolejnych 50 km na tym samym odcinku.

twitter

MSWiA zapewnia, że jeśli nastanie taka potrzeba, na miejsce zostanie skierowane dodatkowe w postaci kolejnych żołnierzy oraz policjantów z garnizonów lubelskiego i podlaskiego.

Czytaj też:

Białorusini przyłapani na przerzucie nielegalnych imigrantów do Polski. Zobacz wideo