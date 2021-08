Dramat Afgańczyków, trudna sytuacja na granicy, radni o ideologii LGBT. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl!

Talibowie u bram Kabulu

Ofensywa talibów dotarła do stolicy Afganistanu w niedzielę. Wojska wkraczały do miasta "ze wszystkich stron". Prezydent Aszraf Ghani zdecydował się opuścić kraj. W poniedziałek rzecznik talibów Mohammad Naeem powiedział w rozmowie z telewizją Al-Dżazira, że wojna w Afganistanie się skończyła.

Dramat Afgańczyków. Panika na lotnisku

Na początku tygodnia świat obiegły dramatyczne obrazy z lotniska w Kabulu. Tysiące Afgańczyków tłoczyło się na płycie lotniska, desperacko próbując wydostać się z kraju po tym, jak talibowie przejęli władzę. Na opublikowanych w sieci nagraniach widać, jak Afganiczycy trzymają się maszyny kołującej na pasie startowym. W środę Amerykańskie Siły Powietrzne potwierdziły, że doszło wóczas do tragedii. W kole samolotu wojskowego C-17 znaleziono ludzkie zwłoki.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej

Od 13 dni na granicy polsko-białoruskiej mamy do czynienia z coraz trudniejszą sytuacją migracyjną. Na pasie ziemi niczyjej na wysokości Usnarza Górnego koczuje grupa ok. 50 imigrantów, którzy znaleźli się w potrzasku po tym jak białoruskie służby wypchnęły ich poza swoje granice, a polska Straż Graniczna uniemożliwia im nielegalne wkroczenie na terytorium Polski.

Naszą granicę zabezpiecza Straż Graniczna przy wsparciu tysiąca żołnierzy Wojska Polskiego. Ułożono już ponad 100 km ogrodzenia z drutu kolczastego na pasie granicznym. Obecnie trwa układanie kolejnych 50 km.

Głos w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej zabrała Komisja Europejska.

Stosunki polsko-izraelskie. Magierowski pozostanie w Polsce

W odpowiedzi na podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego Izrael zadecydował oodwołaniu swojego charge d'affairs z Warszawy. Decyzji tej towarzyszyła agresywna antypolska retoryka. Strona polska nie pozostała dłużna. W poniedziałek Ministerstwo Spraw Zagranicznych zakomunikowało, że w odpowiedzi na działania Izraela polski ambasador w tym kraju Marek Magierowski pozostanie w Polsce do odwołania.

Krakowscy radni zdecydowali ws. deklaracji sprzeciwiającej się ideologii LGBT

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmiku Województwa Małopolskiego radni decydowali czy odwołać deklarację sprzeciwiającą się ideologii LGBT, przyjętą w kwietniu 2019 roku. Po burzliwej, czterogodzinnej dyskusji przystąpiono do głosowania. Ostatecznie 23 spośród 39 radnych zagłosowało za pozostawieniem deklaracji w mocy.

Nowy prezes PZPN

Na środowym zjeździe Polskiego Związku Piłki Nożnej delegaci wyłonili nowego prezesa. Został nim Cezary Kulesza, który zastąpi na tej funkcji Zbigniewa Bońka.

Spotkanie wszystkich sił opozycyjnych

We wtorek w Sejmie doszło do spotkania wszystkich sił opozycyjnych: PO, PSL, Lewicy, Konfederacji, kół Polskie Sprawy i Porozumienia oraz Stanisława Tyszki z Kukiz'15. Jego celem było ustalenie nowych zasad w parlamencie po ubiegłotygodniowym - jak uważa opozycja - złamaniu ich przez Elżbietę Witek. Chodzi o decyzję dot. reasumpcji głosowania. Według nieoficjalnych doniesień, chodzi o wypracowanie porozumienia, które pozwoli opozycji na powołanie swojego marszałka Sejmu.

TOP 5 portalu DoRzeczy.pl!

Przedstawiamy pięć najlepiej czytających się tekstów na naszym portalu w ciągu ostatnich siedmiu dni. Co Państwa interesowało?

Nr 1 "Gowin odpowiada prezydentowi. Opublikował wpis". Jarosław Gowin odpowiedział na słowa Andrzeja Dudy, który w sobotę wręczył mu dymisję, nie szczędząc przy okazji gorzkich słów.

Nr 2 "Cimoszewicz: Chciałbym powiedzieć coś, czego do tej pory nikt nie mówił". To komentarz byłego premiera do decyzji marszałek Sejmu Elżbiety Witek w sprawie reasumpcji głosowania.

Nr 3 "Nadal nie zrozumieliście, że nic nie znaczycie". Mocny wpis byłego posła Kukiz'15 Tomasza Jaskóły nt. ostatnich działań opozycji.

Nr 4 "Sikorski i spółka. Gorzej niż zbydlęcenie". Rafał Ziemkiewicz pisze na łamach tygodnika "Do Rzeczy" o skutki procedowania "lex TVN".

Nr 5 "Na kogo chcą głosować Polacy?". Najnowszy sondaż Instytut Badań Pollster dla TVP Info nie pozostawia złudzeń

A na deser... rysunkowe podsumowanie tygodnia w wykonaniu Cezarego Krysztopy!