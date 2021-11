Problemy Nowej Lewicy. Posłowie przejdą do Unii Pracy?

Lider Unii Pracy Waldemar Witkowski przyznaje w rozmowie z dziennikiem ''Fakt'', że zgłaszają się do niego politycy Nowej Lewicy, chcący zmienić ugrupowanie. Polityk zaznacza, że dużo nowych zgłoszeń do jego ugrupowania pojawiło się po wyborach prezydenckich.

– Podobało im się to, co mówiłem w kampanii wyborczej – mówi Witkowski w rozmowie z dziennikiem ''Fakt''.

Koło poselskie Unii Pracy?

Dodaje, że pojawiają się również zgłoszenia od parlamentarzystów Nowej Lewicy.

– Zwracają się do nas niektórzy posłowie i senatorowie, którzy chcą zmienić barwy partyjne. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, ale jesteśmy otwarci na współpracę, jeśli przyjmą nasz program i nasze idee – przyznaje lider Unii Pracy.

Co ciekawe, Waldemar Witkowski nie wyklucza, że jeszcze w tej kadencji Sejmu, Unia Pracy będzie mieć koło poselskie.

– Decyzja należy do konkretnych osób. Nie ukrywam, że takie rozmowy były, ale za wcześnie, żeby traktować to jako pewnik – mówi polityk, zaznaczając, że na ostateczne decyzje czeka do początku grudnia, kiedy zakończą się rozmowy w Sejmie.

Krytyka Czarzastego

Można łatwo wskazać nazwiska polityków, którzy mogą myśleć o przejściu do Unii Pracy. Nie jest tajemnicą, że w Nowej Lewicy jest grupa osób, sprzeciwiająca się polityce wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Posłowie Joanna Senyszych oraz Andrzej Rozenek byli widziani na kongresie Unii Pracy, który odbył się 6 listopada. Obecny był tam również były premier Leszek Miller.

Niedawno Włodzimierz Czarzasty zawiesił w prawach członka partii, europosła Marka Balta, który skrytykował współprzewodniczącego Lewicy za dogadywanie się z PiS. Znany jest konflikt Czarzastego z wicemarszałek Senatu Gabrielą Morawską-Stanecką.

