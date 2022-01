Prezydent Duda: Ukraina może liczyć na wsparcie Polski

Tematem rozmów obu polityków była sytuacja bezpieczeństwa w naszym regionie i zagrożenia płynące ze strony Rosji. Duda i Zełenski omówili także działania dyplomatyczne państw zachodnich zmierzające do deeskalacji napięcia między Rosją a Ukrainą. Podczas rozmów poruszono także najważniejsze kwestie w relacjach dwustronnych.

Po zakończeniu rozmów prezydent Duda zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym zapewnił o wsparciu dla Ukrainy oraz zdecydowanym sprzeciwie wobec rosyjskich planów zakładających odbudowanie strefy wpływów sprzed rozpadu ZSRR.

"Przekazałem Prezydentowi @ZelenskyyUa że Ukraina może liczyć na wsparcie naszego Kraju. Polska odrzuca koncepcję stref wpływów i opowiada się za pełną integracją euroatlantycką Ukrainy. Bardzo dziękuję za tę cenną wizytę i konstruktywne konsultacje" – napisał Duda na Twitterze.

Bezpieczeństwo regionu

Z kolei sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch wskazał, że jednym z najważniejszych aspektów spotkaniu obu polityków była możliwość uzyskania sprawdzonych informacji na temat faktycznej sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej.

– To, co najważniejsze w tych rozmowach, to usłyszenie z pierwszej ręki, jak wygląda sytuacja wokół Ukrainy i w jaki sposób Polska może przyczyniać się do budowy jej bezpieczeństwa, bo bezpieczeństwo Ukrainy jest częścią naszego bezpieczeństwa – wskazał Kumoch.

W najbliższych tygodniach odbędą się dalsze rozmowy przedstawicieli prezydentów.

Było to drugie w ciągu miesiąca spotkanie głów obu państw. Poprzednie spotkanie przywódców Polski i Ukrainy odbyło się 20 grudnia 2021 r. w miejscowości Huta na zachodzie Ukrainy w formacie Trójkąta Lubelskiego – z udziałem Prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy.

