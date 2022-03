Straż Graniczna: Do Polski z Ukrainy wjechało 2,368 mln osób

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa polskie władze zdecydowały się na wprowadzenie specjalnej ścieżki legalizacji pobytu uciekinierów zza naszej wschodniej granicy państwowej. Osobom tym jest i będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Będzie ono udzielne jednorazowo na okres trzech lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Rozwiązania dla obywateli Ukrainy

Projekt ustawy zakłada również nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. W celu ułatwienia dostępu do usług publicznych online przewiduje się, że wraz z nadaniem numeru PESEL Ukraińcy będą mogli uzyskać profil zaufany.

Jednocześnie zagwarantowany zostanie dostęp do polskiego rynku pracy oraz możliwość rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. Aby skorzystać z tego rozwiązania, pracodawca będzie musiał w ciągu siedmiu dni powiadomić za pośrednictwem praca.gov.pl właściwy urząd o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Obywatele Ukrainy będą mogli także korzystać z usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń i to na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Do Polski z Ukrainy. Nowe dane SG

Od 24 lutego, czyli początku rosyjskiej inwazji wojskowej na ukraińskie terytorium państwowe, do Polski z Ukrainy wjechało 2,368 mln osób – przekazała w środę za pośrednictwem konta w serwisie społecznościowym Twitter polska Straż Graniczna.

Tylko w ostatni wtorek funkcjonariusze SG odprawili na polsko-ukraińskich przejściach granicznych 22,4 tys. podróżnych. Oznacza to wzrost z dnia na dzień o 6,6 proc. (w poniedziałek: 21 tys.).

Ponadto, od początku wojny z Polski na Ukrainę wyjechało 377 tys. osób.

