"Stanęli do boju o wolność i godność. Także o godną śmierć'" . Poruszający wpis prezydenta

Powstanie w Getcie Warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku i było zbrojnym wystąpieniem żydowskich podziemnych formacji zbrojnych przeciwko decyzji o likwidacji getta. W momencie wybuchu walk na jego terenie przebywało około 70 tys. obywateli polskich narodowości żydowskiej, w tym wiele kobiet, dzieci i starców.

"79 lat temu w Getcie Warszawskim trwała już zacięta walka. Polscy Żydzi stanęli do boju o wolność i godność. Także o godną śmierć" – napisał we wtorek wieczorem prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do rocznicy.

twitter

"Przez prawie miesiąc stawiali zacięty opór regularnym oddziałom niemieckich hitlerowców. Nie poddali się. Cześć i Chwała Bohaterom!" – dodał polityk.

Morawiecki: 79 lat później podobnie brzmiące apele płyną z Ukrainy

O wydarzeniach z 1943 roku we wpisie na portalu Facebook napisał również premier Mateusz Morawiecki.

"79 lat temu, na wieść o wcieleniu przez Niemców w życie planów likwidacji getta w ramach metodycznej zagłady europejskich Żydów, podziemne organizacje żydowskie działające na terenie okupowanej Polski podjęły decyzję o wybuchu pierwszego miejskiego zbrojnego powstania w okupowanej Europie. Zryw ten był wyrazem gniewu i desperackim protestem przeciwko zbrodniczej polityce nazistowskich Niemiec" – podkreślił szef polskiego rządu.

Polityk przypomniał słowa odezwy Żydowskiej Organizacji Bojowej do ludności polskiej: "Toczy się walka o Waszą i naszą Wolność. O Wasz i nasz – ludzki, społeczny, narodowy – honor i godność. (…) Niech żyje Wolność! Śmierć katom i oprawcom! Niech żyje walka na śmierć i życie z okupantem!".

Czytaj też:

"Mój dźwięk syren jest lepszy niż twój". Fala komentarzy dot. syren alarmowych w Warszawie