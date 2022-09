Błaszczak: Wystosowaliśmy zapytanie do USA ws. zakupu śmigłowców Apache

O decyzji polskiego resortu obrony jego szef poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Kolejne dobre wieści! Wystosowaliśmy zapytanie ofertowe do USA dotyczące pozyskania 96 śmigłowców AH-64E APACHE w najnowszej wersji GUARDIAN na potrzeby Lotnictwa Wojsk Lądowych. Wraz ze śmigłowcami pozyskamy również transfer technologii" – napisał na Twitterze minister Mariusz Błaszczak.

AH-64 Apache to podstawowy śmigłowiec szturmowy United States Army, przeznaczony do zwalczania broni pancernej i wspierania oddziałów lądowych. Sprzętem tym dysponują obecnie m. in. Japonia, Wielka Brytania, Arabia Saudyjska oraz Egipt.

Rozmowy Polska-USA

Wicepremier Błaszczak spotkał się w czwartek z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem. Do spotkania doszło przy okazji piątego szczytu ministrów obrony około 40 państw, w tym Polski, w ramach Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy (Ukraine Defense Consultative Group). Rozmowom przewodniczy sekretarz obrony USA Lloyd J. Austin, a w posiedzeniu uczestniczy też m. in. sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Spotkanie odbywa się w niemieckim Ramstein. Spotkanie Grupy jest poświęcone ocenie bieżącej sytuacji wojskowej na Ukrainie i omówieniem skali wsparcia dla Sił Zbrojnych Ukrainy.

Podczas pobytu w Niemczech Mariusz Błaszczak ma również spotkać się z minister obrony Niemiec Christine Lambrecht.

Sekretarz Austin podczas otwarcia szczytu poinformował, że prezydent USA Joe Biden zatwierdził kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 675 mln dolarów. Jak podał wcześniej dziennika "The Washington Post", pakiet ten będzie się składał m.in. z amunicji do systemów artyleryjskich HIMARS, a także pojazdów i sprzętu indywidualnego dla żołnierzy.

