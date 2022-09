Miliony dolarów dla Polski. Kongres USA zatwierdził olbrzymią kwotę

O decyzji Kongresu poinformowała jako pierwsza amerykańska ambasada w Polsce. "Wsparcie ogłoszone przez Sekretarza Blinkena w Kijowie 8 września i czyniące Polskę jednym z największych odbiorców Zagranicznej Pomocy Wojskowej poza Ukrainą, ma na celu wzmocnienie zdolności Polski do odstraszania i obrony przed zwiększonym zagrożeniem ze strony Rosji" – czytamy we wpisie zamieszczony w mediach społecznociowych.

W oświadczeniu ambasady podkreślono, że Polska udzieliła nadzwyczajnego wsparcia Ukrainie w obliczu trwającej rosyjskiej inwazji. Przekazane fundusze mają przyspieszyć proces uzupełniania wyposażenia, które Polska przekazała z własnych zapasów w celu wzmocnienia obrony Ukrainy. Wskazano m.in. na czołgi.

"Cały czas zachęcamy kraje do przekazywania Ukrainie pilnie potrzebnego wsparcia, jak również do rozpoczęcia negocjacji kontraktów z firmami obronnymi, w celu możliwie najszybszego uruchomienia produkcji sprzętu dla Ukrainy" – czytamy.

Prezydent Duda: Ukraina potrzebuje więcej broni

W czwartkowym wywiadzie głowy państwa dla TVP Info poruszony został szereg zagadnień dotyczących wojny rosyjsko-ukraińskiej. Prezydent Duda wyraził opinię, że ogłoszenie mobilizacji w Rosjiogłoszenie mobilizacji w Rosji nie osłabi poparcia Zachodu dla Kijowa.

– To wsparcie dla Ukrainy jest stabilne, absolutnie w moim przekonaniu nie osłabło przez tę sytuację, z którą mamy do czynienia, przez częściową mobilizację w Rosji, przez zapowiedź jakichś tam rosyjskich działań w perspektywie może ofensywnych, bo taka może być sugestia wynikająca z samej mobilizacji. Nie, wręcz przeciwnie, jest determinacja do tego, żeby bronić wolnej, suwerennej, niepodległej Ukrainy, wspierając tych, którzy bronią jej dzisiaj – powiedział.

– Ten sygnał płynący z Ukrainy do mnie osobiście, od prezydenta Zełeńskiego, jest ten sam od miesięcy: broni, broni, broni i jeszcze raz broni. Ukraina potrzebuje broni. Ludzie są zdeterminowani, obrońcy są absolutnie bohaterscy, ogromnie wysokie jest morale ukraińskiej armii, ochotników, ale potrzebują broni. Dostali już wiele tej supernowoczesnej broni, to dzięki temu możliwa jest ta ukraińska ofensywa i to między innymi dzięki temu, naszym Krabom i czołgom, które wysłaliśmy na Ukrainę, udało się zatrzymać rosyjską ofensywę, a teraz udaje się ją odpierać, ale ta broń jest używana z ogromną częstotliwością, jest poddana gigantycznemu obciążeniu – powiedział prezydent.

