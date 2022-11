"Bajki Donalda Tuska". PiS uderza w lidera PO nowym spotem

W czwartek odbyła się konwencja programowa Platformy Obywatelskiej. Politycy w swoich wystąpieniach prezentowali rozwiązania, jakie PO zaproponuje Polakom ws. kryzysu energetycznego oraz polityki klimatycznej.

Politycy PiS szybko zareagowali na propozycje PO. Były rzecznik partii Radosław Fogiel stwierdził, że oglądał konwencję PO "z pewnym rozczarowaniem (...), bo nie padły tam żadne konkrety. Były tam wyłącznie rytualne zaklęcia, które znamy już od dawna".

Nowy spot PiS

Prawo i Sprawiedliwość postanowiło mocniej uderzyć w lidera PO i opublikowało spot, w którym Tusk występuje jako wilk z popularnej baśni o Czerwonym Kapturku.

– Czy znacie państwo bajkę o przebiegłym wilku, który przebrał się za babcię i opowiadał dziwne historie, żeby oszukać czerwonego kapturka? Czy kogoś wam przypomina? – słyszymy na nagraniu.

Nagranie przedstawia Tuska jako polityka, który opowiada bajki. Jedną z nich, jak słyszymy na nagraniu, jest ta o tym, że "energia i gaz w Polsce są drogie, bo PiS".

– O wojnie i pandemii Tusk oczywiście zapomniał. A także o tym, że dzięki działaniom rządu ceny energii w Polsce są dziś jednymi z najniższych w Europie. Tusk załamuje ręce nad cenami energii, ale to jego fatalna polityka wobec Rosji jest jedną z głównych przyczyn dzisiejszego kryzysu, a jego polityka klimatyczna wobec Unii Europejskiej to długa lista katastrofalnych błędów i bolesnych porażek, za które Polska płaci do dzisiaj – mówi narrator.

Według PiS, głównym błędem Tuska w kwestii bezpieczeństwa energetycznego było niezablokowanie budowy gazociągu Nord Stream 2.

Tusk wobec Rosjan

Kolejną bajką Tuska ma być "prorosyjskość PiS". Według autorów spotu, to rząd PO-PSL był prorosyjski, ponieważ "próbował przedłużyć umowę gazową z Rosjanami do 2037 roku", oraz "umorzył Gazpromowi ogromny dług 1,2 miliarda złotych, zaprosił Rosjan do prywatyzacji Lotosu i nie chciał budować Baltic Pipe".

W tym momencie na nagraniu słychać Tuska, który stwierdza, że "Polska i Rosja mogą naprawdę dużo razem zrobić i zarobić".

– Z tym, że zarabiali głównie Rosjanie. Za jego rządów ponad 90% ropy naftowej było importowanej właśnie z Rosji – odpowiada na kwestię wypowiedzianą przez ówczesnego premiera narrator.

Kolejnym zarzutem wobec Tuska jest niezbudowanie w Polsce elektrowni atomowej. Na filmie słyszymy, że Tusk "obiecywał elektrownię atomową do 2020 roku, ale nie byłby sobą, gdyby i to nie okazało się bajką".

– W końcu bajka o fotowoltaice i energii z OZE. Według Tuska tu też wszystko jest źle. Ale w jakiś cudowny sposób, czyli dzięki rządowym programom, w ostatnich latach Polska przeżywa wielki wzrost w tych obszarach – mów dalej narrator.

Spot kończy się stwierdzeniem: "Uważajcie na wilka przebranego za babcię. Nie dajcie się nabrać na jego bajki".

