"Wszystkie ręce na pokład". Premier zaprasza do konsultacji społecznych

"Z wieloma kryzysami, z którymi musimy się mierzyć od prawie 3 lat, ten dotyczący problemów psychologicznych dzieci i młodzieży jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej bolesnych" – napisał premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki przekazał w środę, że odbył spotkanie z przedstawicielami Rady Rodziny i NGO’sów. Obecni byli również m.in. minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg i wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Prezes Rady Ministrów wskazał, że na przestrzeni kilku dni rząd przedstawi konkretne propozycje rozwiązań. Poinformował, że tematy, na których skupiają się prace to: bezpieczna szkoła bez przemocy, stop hejtowi w sieci, edukacja rodziców i nauczycieli oraz ograniczenie szkodliwego wpływu mediów społecznościowych.

Premier zaprasza na konsultacje

W dalszej części swojego postu na Facebooku Morawiecki wyjaśnił, dlaczego porusza teraz ten temat.

"Statystyki są alarmujące. W zeszłym roku ponad 2000 dzieci podjęło próbę samobójczą. To krzyk rozpaczy, który musimy usłyszeć. Tak wielki problem wymaga szerokich konsultacji z sektorem edukacji, NGO’sów, społecznych, międzyresortowych i obywatelskich. Dlatego wszystkie ręce na pokład. Zapraszam wszystkie podmioty, które chciałyby się zaangażować w ten temat do rozmów" – napisał Morawiecki.

"Dla każdego rodzica dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym. To uwidoczniona miłość. To skarb i przyszłość każdej rodziny, narodu i państwa. Dlatego, gdy dzieci wołają o pomoc do nas - dorosłych (a robią to niestety coraz częściej), musimy zrobić wszystko, by je wesprzeć w trudnej drodze do dorosłości i szczęśliwego życia" – czytamy dalej.

"Izolacja, brak kontaktu na żywo z rówieśnikami, jeszcze mocniejsze przeniesienie relacji międzyludzkich do internetu, destrukcyjny wpływ niektórych aplikacji społecznościowych na rozwój najmłodszych. Królująca w sieci wirtualna przemoc przybierająca patologiczne rozmiary. Z tym wszystkim musimy poradzić sobie jako państwo, społeczeństwo i rodziny. Musimy szukać rozwiązań również w sferze prawnej. Nad podobnymi rozwiązaniami pracują już inne państwa świata" – napisał premier.

