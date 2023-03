Opozycja wygrała głosowanie w sejmowej komisji ws. kontrowersyjnej ustawy

O wygranym głosowaniu poinformował poseł Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Marchewka.

"Opozycja wygrywa głosowanie, #LexPilot odrzucone na posiedzeniu komisji cyfryzacji. Ta ustawa nie jest żadną poprawą dostępu do informacji. To plan zaprogramowania naszych pilotów i zalania rządową propagandą widzów tuż przed wyborami. #Sejm" – napisał polityk KO na Twitterze.

Czym jest "lex pilot"?

Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, zwany przez opozycję oraz część mediów "lex pilot", związany jest z koniecznością wdrożenia do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2018/1972, ustanawiającej europejski kodeks łączności elektronicznej.

Opozycja zarzucała, że przygotowana przez PiS ustawa nakazywałaby dostawcom sygnału telewizyjnego zagwarantowanie kanałom Telewizji Publicznej pierwszych miejsc na liście kanałów oraz nakładała obowiązek sprzedaży pojedynczych kanałów (à la carte).

Tymczasem w środę Paweł Lewandowski, minister w kancelarii premiera, na posiedzeniu sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, na którym głosowano nad projektem ustawy, zapowiedział, że rząd usunął z tekstu przepisów kontrowersyjne zapisy dotyczące kolejności kanałów.

PO krytykuje propozycje PiS

Politycy PO uważają, że "lex pilot" to ustawa szkodliwa "z bardzo wielu względów". – Po pierwsze, jeśli chodzi o danie niemal monopolu propagandzie jednej partii, co w kraju demokratycznym jest nie do pomyślenia. A po drugie – oznacza także atak na inne, niezależne, wolne media, które mają mieć ograniczony dostęp do naszych telewizji. Po trzecie wreszcie – to jest też atak na media lokalne, telewizje lokalne, telewizje kablowe, które w setkach polskich miast funkcjonują od wielu lat – tłumaczył poseł Jan Grabiec w jednym z wywiadów.

Przypomnijmy, że PiS już raz przegrało głosowanie w sejmowej komisji ws. "lex pilot". Na początku lutego posłowie Prawa i Sprawiedliwości przegrali głosowanie ws. przeprowadzenia wysłuchania publicznego dotyczącego nowych przepisów.

