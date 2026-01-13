Bunt w Polsce 2050. Zaskakujący ruch zwolenników Pełczyńskiej-Nałęcz

Druga tura wyborów przewodniczącego Polski 2050 została unieważniona z powodu problemów technicznych. Na szefa partii startują Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – minister funduszy i polityki regionalnej oraz Paulina Hennig-Kloska – minister klimatu i środowiska.

Bunt w Polsce 2050. Zwolennicy Pełczyńskiej-Nałęcz opuścili grupę na Signalu

„Gazeta Wyborcza” opisuje, że „to nie był koniec wieczornych wydarzeń”.

Jedna z polityków Polski 2050 przekazał gazecie, że „z naszej grupy »Parlamentarzyści« na Signalu zaczęli odchodzić zwolennicy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Szymona Hołowni”. Chodzi o w sumie około 10 osób z klubu parlamentarnego.

Polityk opowiedział też o „brawurowym planie, którzy ukuli najtwardsi zwolennicy Szymona Hołowni”. Były marszałek Sejmu „miał przyjść z przyjść na Radę Krajową z pomysłem zmiany procedury wyboru przewodniczącego Polski 2050”.

„Skasować sobotę i wskazać inny termin, co umożliwiłoby Hołowni kandydowanie. Propozycji nie złożył, ale to pokazuje, w jakiej jest sytuacji. Sam z siebie stracił partię, teraz nie ma pewności, czy utrzyma wpływy” – czytamy.

Jak relacjonuje polityk Polski 2050 „Paulina Hennig-Kloska już zapowiedziała, że jej pierwszą zastępczynią będzie Joanna Mucha”. „Mało tego – Paulina Hennig-Kloska odmówiła poparcia Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz w jej staraniach o miejsce w przyszłym zarządzie partii” – dodał.

Polska 2050 wybiera nowego szefa. Głosowanie unieważnione

Poniedziałkowe głosowanie na przewodniczącego Polski 2050 rozpoczęło się o godz. 16:00. Było przeprowadzone w formie online. Głosowanie miało się zakończyć o godz. 22:00. Następnie planowane było ogłoszenie wyników, jednak około godz. 23:30 wciąż ich nie ujawniono. Później okazało się, że głosowanie unieważniono z powodu problemów technicznych.

O przywództwo w Polsce 2050 w pierwszej turze, która odbyła się w sobotę, ubiegało się pięcioro członków partii. Uprawnionych do głosowania było ponad 800 delegatów, oddano 656 głosów. Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz poparło 277 członków partii. Paulina Hennig-Kloska zdobyła 131 głosów.

Kandydaci, którzy nie weszli do drugiej tury (Ryszard Petru, Rafał Kasprzyk i Joanna Mucha), oświadczyli, że w drugiej turze popierają Paulinę Hennig-Kloskę.

Czytaj też:

Nieoczekiwany finał wyborów w Polsce 2050. "Głosowanie unieważnione"Czytaj też:

Wrze w Polsce 2050. Ważny polityk oskarżony o zdradę