Gadowski: Nie można lekceważyć Iranu
Udostępnij1 Skomentuj
Opinie

Gadowski: Nie można lekceważyć Iranu

Dodano: 
Gadowski: Nie można lekceważyć Iranu
Stany Zjednoczone wraz z Izraelem na Bliskim Wschodzie, ale również Stany Zjednoczone globalnie, realizują konsekwentnie strategię odcięcia Chin od źródeł surowców, zwłaszcza od źródeł węglowodorów - mówi Witold Gadowski.

Stany Zjednoczone wraz z Izraelem na Bliskim Wschodzie, ale również Stany Zjednoczone globalnie, realizują konsekwentnie strategię odcięcia Chin od źródeł surowców, zwłaszcza od źródeł węglowodorów. Po Wenezueli, z której Chiny ciągnęły bardzo dużo ropy naftowej, importowały, przyszła kolej na Iran. W tej chwili w Iranie trwają zamieszki.

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także