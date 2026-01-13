Gadowski: Nie można lekceważyć Iranu

Stany Zjednoczone wraz z Izraelem na Bliskim Wschodzie, ale również Stany Zjednoczone globalnie, realizują konsekwentnie strategię odcięcia Chin od źródeł surowców, zwłaszcza od źródeł węglowodorów. Po Wenezueli, z której Chiny ciągnęły bardzo dużo ropy naftowej, importowały, przyszła kolej na Iran. W tej chwili w Iranie trwają zamieszki.