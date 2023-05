Trwa drugi dzień konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". W wydarzeniu udział biorą prezes Jarosław Kaczyński i czołowi politycy partii, w tym m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Mariusz Błaszczak, europoseł Beata Szydło, czy marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Konwencja została podzielona na kilkanaście paneli tematycznych, wśród których znalazły się m.in. panele: gospodarczy, energetyczny, rolniczy, społeczny, edukacyjny, ale także sportowy.

Na niedzielę zaplanowano panele zatytułowane „Bezpieczna Polska”, „Bezpieczeństwo energetyczne” oraz „Suwerenna Polska”.

Błaszczak na konwencji PiS: Chcesz pokoju, szykuj się do wojny

W części poświęconej kwestiom bezpieczeństwa narodowego wystąpił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

– Jest taka łacińska sentencja „Si vis pacem, para bellum”. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny – to właśnie jest nasz drogowskaz. My chcemy pokoju, dlatego wzmacniamy Wojsko Polskie, staramy się stworzyć tak silne wojsko, żeby odstraszyć agresora, żeby nie odważył się napaść na naszą ojczyznę – zaznaczył.

Błaszczak podkreślił, że wspomniana formuła odstraszania jest także obecna w NATO. – Sytuacja jest groźna. Nasze środowisko polityczne nie miało co do tego wątpliwości od wielu lat – powiedział polityk, przypominając wypowiedzi Lecha Kaczyńskiego z Gruzji, a następnie przypomniał, że rząd PO-PSL likwidował jednostki wojskowe. Powiedział, że przez 8 lat tych rządów zostało zlikwidowanych ponad 600 jednostek organizacyjnych WP, w tym zmechanizowaną dywizję, zlokalizowaną na wschód od Wisły.

Błaszczak: Zabezpieczamy Bramę Brzeską

– Dziś popularna jest geopolityka. Można by powiedzieć, że oni otworzyli Bramę Brzeską, likwidując Pierwszą Warszawską Dywizję Zmechanizowaną im. Tadeusza Kościuszki. Ona była odpowiedzialna właśnie za bezpieczeństwo tej środkowo-wschodniej części naszego kraju. Zaprosili niejako agresora na ziemie polskie. My zamykamy Bramę Brzeską – pochwalił rząd Błaszczak.

Szef resortu obrony powiedział, że gdyby wojska rosyjskie weszły na terytorium wschodniej Polski, zapewne doszłoby do zbrodni na cywilach – jak w Buczy, czy w Irpieniu. – PiS na to nie pozwala i nie pozwoli – zapewniał Błaszczak.

– Zamknęliśmy Bramę Brzeską poprzez powołanie 18. Dywizji Zmechanizowanej. Ona w tradycji nawiązuje do tych jednostek WP, dywizji piechoty, która zasłużyła się w obronie Rzeczypospolitej w 1920 roku. Wtedy zagony Rosji czerwonej szły przez Bramę Brzeską. (…) Uzbroiliśmy i wciąż uzbrajamy tą dywizję w bardzo nowoczesny sprzęt, ciężkie czołgi Abrams (…) a wynegocjowałem w USA także to, żeby z czołgami Abrams współpracowały śmigłowce uderzeniowe Apacze – powiedział Błaszczak na konwencji PiS.

