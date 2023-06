Minister Moskwa: Pracujemy całą dobę, aby katastrofa się nie powtórzyła

W piątek Anna Moskwa udała się do Wróblina nad Odrą, gdzie spotkała się z wojewodą opolskim Sławomirem Kłosowskim oraz służbami zaangażowanymi w działania zaradcze na Odrze. Tematem rozmów była obecna sytuacja na rzece oraz działania podejmowane w celu uniknięcia podobnej katastrofy, jaka miała miejsce rok temu, kiedy Odra została skażona toksynami wytworzonymi przez złotą algę.

Szefowa MKiŚ podziękowała służbom, wodniakom, straży rybackiej, wędkarzom, naukowcom za pracę przy zwalczaniu zakwitów złotej algi. Podziękowania zostały złożone również Lasom Państwowym za montaż biostabilizatora na Zbiorniku Łacha Jelcz w starorzeczu Odry.

– Dziękuję leśnikom za sprawną akcję. Podobne będą przeprowadzane w innych lokalizacjach, które już są wyznaczane. Prace są prowadzone pod nadzorem naukowym Instytutu Ochrony Środowiska - PIB – powiedziała Anna Moskwa.

Jak czytamy na stronie ministerstwa, montaż biostabilizatorów to metoda stuprocentowo bezpieczna dla środowiska i może być stosowana w rezerwatach przyrody, obszarach Natura 2000. Jest ona powszechnie stosowana dla poprawy jakości wód, skuteczna w przypadku złotej algi. Jest to sposób rekomendowany przez resort klimatu i środowiska, na podstawie wytycznych naukowców, do zastosowania w starorzeczach, w miejscach gdzie jest przepływ wody.

Krytyka minister

Działania strony polskiej w sprawie Odry nie przez wszystkich są oceniane pozytywnie. Niemiecka aktywistka ekologiczna Heidemarie Schroeder z inicjatywy obywatelskiej Wassertafel Berlin-Brandenburg skrytykowała niedawno Annę Moskwę na łamach dziennika "Berliner Zeitung".

Schroeder przewiduje, że katastrofa ekologiczna, podobna do tej sprzed roku, jest tylko kwestią czasu. Krytykuje także polskie władze za, jej zdaniem, niepodjęcie "drastycznych środków w celu ochrony Odry". Jak ocenia, w ciągu minionego roku "nic się nie wydarzyło". Oceniając zaś samą minister Annę Moskwę, Schroeder napisała, że "brakuje jej jakiejkolwiek woli działania zgodnie z pełnioną funkcją".

