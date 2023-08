Zamieszanie na listach KO. Tusk stawia na znane nazwiska

Platforma Obywatelska zatwierdziła w środę listy kandydatów na wybory parlamentarne. Zostały one wcześniej uzgodnione na posiedzeniu Zarządu Krajowego Part.

Głównym zaskoczeniem jest sojusz Koalicji Obywatelskiej z AgroUnią i wzięcie na listy KO Michała Kołodziejczaka. – Wierzę w to – i zrobię wszystko – że wygramy z PiS-em. Odbijemy wieś PiS-owi. Musimy obronić polską wieś, musimy obronić Polskę – przekonywał szef AgroUnii. To jednak tylko jedna z niespodzianek, jakie przyszykował Donald Tusk.

Wołoszański i Bodnar na listach KO

Do Sejmu wystartują m.in. Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich w latach 2015-2021,Bogusław Wołoszański - polski dziennikarz, prawnik i popularyzator historii, a także piłkarz Rafał Siemaszko.

— To jest reprezentacja grupy ponad ćwierć tysiąca debiutantów na naszych listach, różnych zawodów, którzy w poczuciu największej odpowiedzialności, z odwagą i Polską w sercach, postanowili zerwać z poczuciem komfortu. Nie są tu po to, by szukać kariery. Ta liczba jest imponująca, bo tak wielue ludzi powiedziało "nie, dosyć, nie pozwolimy na rujnowanie naszej ojczyzny. Polska potrzebuje dzisiaj waszej odwagi i determinacji — mówił Donald Tusk.

Lider KO podkreślił ponadto kwestię równości kobiet i mężczyzn na listach jego ugrupowania. – To jest unikatowa równowaga płci: 48 do 52. Panie wymagają rzeczywistego wsparcia w polskiej polityce. My znaleźliśmy dla kobiet i dla mężczyzn dokładnie tyle samo miejsc na listach zaznaczył Tusk.

Kogo wybiorą Polacy? Nowy sondaż DoRzeczy.pl

Z kolei jak wynika z sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl Zjednoczona Prawica (w tym Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska i Republikanie) wraz z Kukiz’15 może liczyć na poparcie na poziomie 34,3 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (w tym Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska) z wynikiem 28,6 proc. Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość (w tym Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy i Konfederacja Korony Polskiej), na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 14,9 proc. respondentów. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica oraz Trzecia Droga.

Pełne wyniki sondażu wraz z przewidywanym podziałem mandatów można znaleźć W TYM MIEJSCU.

Czytaj też:

PO odrabia straty do PiS. Na kogo zagłosują Polacy?Czytaj też:

"Prawda o Konfederacji". Platforma opublikowała spot