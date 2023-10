BBN: Pilna narada prezydenta z rządem

BBN przekazał, że spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim i innymi przedstawicielami rządu na temat sytuacji w Izraelu rozpocznie się około godziny 10.30. Po spotkaniu prezydent ma spotkać się z mediami.

Wojna w Izraelu

Rankiem 7 października miał miejsce największy w ostatnich latach atak terrorystycznej grupy palestyńskiej Hamas na Izrael. Pięć godzin po ataku izraelski premier Benjamin Netanjahu wygłosił przemówienie do obywateli, w którym oświadczył, że „nie doszło do operacji ani do eskalacji, to jest wojna”. Ogłosił także, że Izraelskie Siły Obronne (IDF) natychmiast użyją całej swojej siły, aby zniszczyć Hamas.

We wtorek izraelskie wojsko przekazało, że jego samoloty uderzyły w ponad 200 celów w Rimal i Khan Yunis w Strefie Gazy, twierdząc, że obszary te „są wykorzystywane przez Hamas jako centra terroru” i że „jest tam kierowana duża liczba ataków terrorystycznych na Izrael”.

Najnowsze informacje wskazują, że od początku konfliktu zginęło co najmniej 900 obywateli Izraela oraz ponad 680 Palestyńczyków.

Armia Izraela twierdzi, że bojownicy Hamasu przetrzymują ok. 150 zakładników. Z kolei przywódcy Palestyńczyków utrzymują, że liczba zakładników to ok. 100. We wtorek rano Hamas zagroził, że dokona egzekucji uwięzionych osób.

Dymisja generałów

Media spekulują, że podczas spotkania poruszony zostanie także temat wtorkowych dymisji szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmunda Andrzejczaka i gen. Tomasza Piotrowskiego z Dowództwa Operacyjnego.

"Rzeczpospolita", która jako pierwsza poinformowała o trzęsieniu ziemi w polskiej armii, twierdzi, że powodem dymisji jest konflikt między dowództwem polskiej armii a ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem.

