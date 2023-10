PKW podała pierwsze dane o incydentach. 144 przypadki

– Mamy piękny dzień, igrzyska demokracji. O godzinie 7:00 w Polsce zostały otwarte lokale wyborcze i zostaną zamknięte o godzinie 21:00. Jak na razie wybory przebiegają spokojnie, głosowanie bez znaczących problemów i incydentów – mówił podczas pierwszej dziś konferencji prasowej PKW jej przewodniczący Sylwester Marciniak.

Dodał, że w Legnicy w jednym z lokali wyborczych zabrakło prądu, ale awaria została usunięta. Z kolei w Słupsku w jednej z komisji zostały wydrukowane błędne spisy wyborców, gdyż znajdowali się na nim wyborcy z innego obwodu.

– Poinformowano o tym fakcie urząd, który następnie wydrukował poprawne spisy i niezwłocznie dostarczył je do obwodowej komisji wyborczej – powiedział Marciniak.

PKW o przebiegu głosowania: 144 przypadki wykroczeń

Członek PKW Wojciech Sych przekazał, że łącznie odnotowano dotąd 144 przypadki wykroczeń, w tym umieszczania plakatów i haseł wyborczych, prowadzenia agitacji wyborczej w czasie ciszy wyborczej oraz usuwania i uszkadzania ogłoszeń.

Jak stwierdził Marciniak, na przeszło 30 tys. okręgowych komisji wyborczych "zdarzeń nietypowych nie ma". – Można powiedzieć, że wybory przebiegają bardzo spokojnie i mam nadzieję, że tak będzie do końca – podkreślił.

Przewodniczący PKW zapowiedział, że na konferencji o godz. 12:00 komisja przedstawi pierwsze dane na temat frekwencji.

Pietrzak: Komisja powinna bez pytania wydać trzy karty

Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego, przypomniała, że po stwierdzeniu tożsamości wyborcy i odnalezieniu go w spisie, komisja jest zobowiązana wydać bez pytania trzy karty do głosowania – do Sejmu, Senatu i w referendum.

– Niewłaściwe jest zadawanie pytania, czy wyborca chce kartę do referendum, do Sejmu, czy do Senatu. Jeżeli wyborca zjawił się w lokalu, to chce głosować. Dopiero jeżeli wyraźnie odmówi odbioru którejkolwiek z kart, to wówczas komisja w uwagach zaznaczy taką informację – tłumaczył Marciniak.

Trwają wybory parlamentarne i referendum

W niedzielę Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Odpowiedzą również na cztery pytania referendalne, które dotyczą majątku narodowego, wieku emerytalnego, zapory na granicy z Białorusią oraz relokacji migrantów.

Lokale wyborcze otwarto o godz. 7:00 i będą czynne do 21:00. Na kartach do głosowania do Sejmu i Senatu należy postawić znak "X" przy nazwisku tylko jednego kandydata. Na karcie referendalnej należy postawić znak "X" przy odpowiedzi "Tak" lub "Nie" na każde z czterech pytań.

Do zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza.

