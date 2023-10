Wojsko wzywa na ćwiczenia. Kto może zostać powołany?

Ćwiczenia wojskowe mogą być: jednodniowe, krótkotrwałe (trwające nieprzerwanie do 30 dni), długotrwałe (trwające nieprzerwanie do 90 dni) lub rotacyjne (trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach, w ciągu danego roku kalendarzowego).

Dowódcy jednostek wojskowych zdecydują o długości trwania ćwiczeń. Jednak średnio nie będzie ona przekraczała siedmiu dni.

Okres trwania ćwiczeń wojskowych żołnierzy pasywnej rezerwy, termin ich rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów ćwiczeń, sposób powoływania na te ćwiczenia oraz kategorie osób powoływanych na ćwiczenia reguluje rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy pasywnej rezerwy.

Wojsko chce wezwać nawet 200 tys. osób

Na ćwiczenia powoływani będą żołnierze pasywnej rezerwy zgodnie z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi w wielu specjalnościach wojskowych – przekazał portal rp.pl. Ponadto, mogą być powoływane osoby posiadające szczególne kwalifikacje i umiejętności przydatne dla Sił Zbrojnych RP (np. informatycy, lekarze, weterynarze).

Rezerwiści na wezwanie muszą zgłosić się do Centrum Rekrutacyjnego, a po otrzymaniu skierowania, do konkretnej jednostki wojskowej. Osoby, które nie będą mogły tego zrobić z powodów zdrowotnych zostaną skierowane na badania do Rejonowych Komisji Lekarskich. Za każdy dzień udziału w ćwiczeniu rezerwista otrzymuje świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie.

Do końca tego roku na ćwiczenia powinno zostać powołanych nawet 200 tys. żołnierzy rezerwy. Armia w ten sposób chce zwiększać liczbę osób, które mogłaby wezwać w przypadku sytuacji kryzysowej lub wojny. Co ciekawe, w latach 2009 – 2012 nie wezwano ani jednego rezerwisty, dlatego też obecnie najczęściej wzywani są rezerwiści w wieku od 31 do 50 lat.

