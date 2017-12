Ks. Isakowicz-Zaleski komentuje "szokującą wypowiedź" Morawieckiego: Strzał w stopę premiera

Ks. Isakowicz-Zaleski stwierdził, że słowa Kornela Morawieckiego dotyczące przyjęcie 7 tys. imigrantów są „szokujące” i stanowią strzał w stopę obecnego premiera Polski – Morawieckiego juniora. Duchowny zaznaczył, że jeżeli państwo polskie chce pomagać uchodźcom, to powinno to robić na miejscu danego konfliktu, a nie zachęcać ich do przyjazdu do Europy.

Ks. Isakowicz-Zaleski stwierdził, że Morawiecki myli się, mówiąc o Polsce, w której mieszka 40 mln Polaków. Po pierwsze miliony Polaków w ostatnich latach wyjechało za granicę, a po drugie zastępują ich imigranci z ościennych państw. „Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że w Polsce nie mieszka 40 mln Polaków. Wiele milionów bowiem, zmuszonych przez brak pracy i mieszkań, wyjechało "za chlebem" zagranicę. A kolejny młodzi szykują się do tego. W ich miejsce przybywają w ogromnym tempie miliony cudzoziemców, głównie z Ukrainy. Struktura narodowościowa jest więc mocno zaburzona. Takiej "podmiany" ludności państwo polskie może nie wytrzymać, tak jak nie wytrzymuje tego Francja czy Szwecja, choć tam dotyczy to głównie napływu Afrykańczyków i Azjatów” – napisał duchowny na Facebooku. Pomagać, ale na miejscu Ks. Isakowicz-Zaleski wskazał ponadto, że państwo polskie powinno pomagać na miejscu konfliktu, zamiast gwarantować „młodym bykom” socjalną pomoc w Europie. „Co do pomocy, to trzeba pomagać prawdziwym uchodźcom wojennym, a nie migrantom, czyli "młodym bykom" szukającym lepszego życia i nastawionym na przywileje socjalne. Poza tym, trzeba pomagać na miejscu danego konfliktu lub w jego najbliższym otoczeniu, tak jak to czynią np. Caritas i chrześcijańskie (a nie lewackie) organizacje charytatywne” – tłumaczył.