Trump straszy Koreę Płn. Cejrowski: MAJSTERSZTYK

Cejrowski od wielu miesięcy wspiera politykę obecnego prezydenta USA. Nie inaczej było i tym razem, gdy Trump w ostrych słowach zagroził Korei Północnej atakiem nuklearnym.

"Może by tak ktoś wywodzący się z tego wycieńczonego i głodującego reżimu wyjaśnił mu, że ja też mam przycisk atomowy, ale jest on znacznie większy i potężniejszy. I do tego działa"– stwierdził Trump na Twitterze.

Cejrowski jest zachwycony wpisem Trumpa.

„MAJSTERSZTYK. Prosty język działa, dyplomatyczny nie. Trump do Kima3: Głupku, ty masz czerwony guziczek, a ja mogę cię wysadzić w powietrze wiele, wiele razy, razem z tym twoim guziczkiem”.