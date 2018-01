Wielki Piątek dniem wolnym od pracy? Jest wniosek posła PO

Wielki Piątek upamiętnia śmierć Chrystusa na krzyżu. Tego dnia Kościół nie sprawuje mszy świętej, a komunia jest udzielana na zakończenie liturgii Męki Pańskiej. Na ulicach wielu polskich miast odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej, a katolików tego dnia obowiązuje ścisły post.

Wielki Piątek dniem wolnym?

Jak tłumaczy w interpelacji skierowanej do premiera Mateusza Morawieckiego poseł Zembala, dla chrześcijan Wielki Piątek jest "kulminacją Bożej miłości do człowieka – oto tego dnia Bóg ofiaruje siebie, aby ratować tych, którzy uwierzą i zwrócą się do Niego (...) Jest to dzień wyciszenia i skupienia, na ulicach wielu miast sprawowana jest Droga Krzyżowa", a ponadto, jak pokazuje badanie CBOS, tego dnia aż 56% obywateli uczestniczy w wielkopiątkowej liturgii.

Ponadto, prof. Zembala przypomina, że Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy w wielu krajach europejskich – w tym na Słowacji, w Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Austrii, Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Islandii, Bułgarii, Serbii, Macedonii, Cyprze, Estonii, Łotwie, Malcie.

"Z podobną inicjatywą wielokrotnie zwracano się do Wysokiej Izby, w tym poseł Małgorzata Kidawa-Błońska z interpelacją w 2008 roku" – podkreśla dalej poseł i pyta wprost: "Czy rząd polski zamierza wprowadzić wzorem innych państw Unii Europejskiej dzień wolny od pracy w Wielki Piątek?".

Jeśli rząd Mateusza Morawieckiego poparłby taką zmianę, byłby to kolejny dzień wolny od pracy (poza weekendami) w roku. Obecnie Polacy nie muszą pracować 1 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego (zwana potocznie świętem Trzech Króli) – 6 stycznia, w Niedzielę Wielkanocną, Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja – Święto Pracy i 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja, w Zielone Świątki, w Boże Ciało – uroczystość najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie nazywa Bożym Ciałem, 15 sierpnia – święto Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych, 11 listopada – Święto Niepodległości oraz w I i II dzień Świąt Bożego Narodzenia.