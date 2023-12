"Wielkie chwile dziennikarstwa". TVN24: Tusk podniósł mikroport dziennikarki "GW"

Szef PO Donald Tusk w piątek spotkał się z politykami, którzy mają wejść w skład jego rządu. Po roboczym spotkaniu kandydat koalicji na premiera wziął udział w briefingu prasowym.

– To spotkanie było dla mnie ważne, ponieważ wiele decyzji trzeba będzie podjąć dosłownie godzinę po powołaniu. My każdego dnia, i mówię o tym czasie po wyborach – mówił Tusk. Jak opisuje na swojej stronie TVN24, "wtedy schylił się, i podniósł z podłogi mikroport, który wypadł dziennikarce 'Gazety Wyborczej' Justynie Dobrosz-Oracz".

– To jest kapitalna ilustracja tego, że czekają nas rzeczy nieprzewidywalne. Rząd i premier będą musieli być elastyczni, pochylać się nad każdym problemem. Także dziękuję za tę demonstrację, pani redaktor – zwrócił się szef PO do dziennikarki.

Justyna Dobrosz-Oracz napisała na Facebooku: "Tak to mi wypadł mikroport i przerwał oświadczenie Donalda Tuska".

Zachwyty nad Tuskiem

Stacja TVN24 opublikowała link do tekstu dot. całej sytuacji na portalu X. Post spotkał się z falą ironicznych komentarzy, w których internauci wytykają telewizji nadmierny zachwyt nad zwyczajnym gestem szefa PO.

"To dobrze, że niezależne, wolne media patrzą nowej władzy na ręce"; "Wielkie chwilę dziennikarstwa dzisiaj"; "Duda łapał hostię, Tusk mikroporty, to wszystko się tak cyklicznie powtarza, czas nadziei, człowiek z żelaza..."; "Mógł kopnąć, wrzasnąć łapy z kieszeni...a on wziął i podniósł. Wielki człowiek"; "Zaczyna się przekaz TVN nic to, że Tusk nie ma nic do powiedzenia ale dobry człowiek jest gdyż podniósł mikroport, a nie musiał. Nadchodzą ciekawe czasy w mediach jak widać już charatanie w gałę nie wystarcza" – to tylko niektóre z licznych komentarzy.

Rząd koalicji KO-Trzecia Droga-Nowa Lewica 11 lub 12 grudnia

W ubiegłym tygodniu doszło do spotkania Donalda Tuska z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, po którym lider PO poinformował, że wyboru nowego premiera należy spodziewać się 11 lub 12 grudnia, natomiast zaprzysiężenia rządu 13 grudnia.

Wcześniej premier Mateusz Morawiecki ustalił z marszałkiem Sejmu, że 11 grudnia o godz. 10 wygłosi expose, po którym odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu PiS.

Po wyborach 15 października Prawo i Sprawiedliwość ma w Sejmie 194 mandaty, natomiast Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica łącznie – 248. Do większości potrzeba 231.

