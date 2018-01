Rasistowski atak na Syryjczyków. Stanowcza reakcja szefa MSWiA

Do zdarzenia doszło w sobotę nad ranem. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 28 i 23 lat, podejrzewanych o znieważenie dwóch obywateli Syrii na tle narodowościowym.

Starszy z zatrzymanych jest obywatelem Ukrainy. Młodszy to wrocławianin. Obaj trafili do policyjnego aresztu. W chwili zatrzymania byli nietrzeźwi. Grozi im nawet do 3 lat więzienia. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia teraz policja.

Brudziński: Zero tolerancji

"Nie ma przyzwolenia na tego rodzaju mowę nienawiści. Policja jest stanowcza w przypadku takich przestępstw" – podkreśliła w oświadczeniu komenda we Wrocławiu.

Sprawę skomentował również Joachim Brudziński, nowy szef MSWiA. "Zero tolerancji dla ksenofobicznych, agresywnych i niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem działań. Każdy kto dopuszcza się tego typu zachowań wobec ludzi ze względu na ich kolor skóry, religię czy przekonania musi liczyć się ze zdecydowaną reakcją" – napisał na Twitterze minister.