Nieudany blef Brukseli

Komisja Europejska podjęła z Polską odwieczną grę w „dobrego i złego gliniarza”. Zły, Timmermans, atakuje nas przy każdej okazji, oskarża i straszy. Dobry, Juncker, bierze w obronę, zauważa, co zrobiliśmy dla Ukraińców, i opowiada się przeciwko nakładaniu na nas sankcji. Nawet nie warto wyjaśniać, że to nic szczerego, po prostu nowy sposób na załatwienie spraw z Polską po myśli eurokratów. Jednak to, że odstąpili oni od ataku frontalnego i rozpoczęli taką grę, jest dla Polski szansą i trzeba tę grę podjąć.