Sześć pytań PiS do resortu obrony. "Co dalej?"

– Zagrożenia, jakie stoją przed Polską, są jak najbardziej realne. Przy naszej wschodniej granicy toczy się wojna. Rosja napadła na Ukrainę, władcy Kremla postanowili odbudować imperium rosyjskie – zawsze to było groźne dla Polski. W związku z tym, zadaniem jakie stoi przed polskimi władzami jest wzmacnianie Wojska Polskiego, jest rozwijanie liczebne Wojska Polskiego, jest uzbrajanie Wojska Polskiego w nowoczesną broń. I my to wszystko robiliśmy w Ministerstwie Obrony Narodowej, robił to polski rząd, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę. Tylko pytanie, co dalej? – mówił podczas konferencji prasowej były szef MON, przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Zaznaczył, że "trzeba kontynuować to wszystko, co rozpoczęliśmy rządząc Polską". – Trzeba kontynuować te prace, które rozpoczęliśmy w MON. Jeżeli Minister Kosiniak-Kamysz nie ma projektów, planów, nie wie jak zabrać się za wzmacnianie Wojska Polskiego, to mówię wprost, że jest w komfortowym położeniu, bo wystarczy, że będzie kontynuował te działania, które podjęliśmy w MON. Tylko tyle i aż tyle – stwierdził.

PiS pyta: Co dalej?

Senator PiS Wojciech Skurkiewicz zaznaczył z kolei, że "Wojsko Polskie jest kluczowym elementem, jeżeli chodzi o zapewnienia bezpieczeństwa Polsce i Polakom". – Oczywiście tworzenie tych zdolności odstraszania, ale i zdolności obronnych jest szczególnie istotne i jakże wiele przez ostatnie lata rządów PiS uczyniliśmy, aby wcielić w życie szereg programów modernizacyjnych i także operacyjnych związanych z modernizacją techniczną Sił Zbrojnych – powiedział.

– Nasze pytania kierujemy do obecnego kierownictwa resortu Obrony Narodowej. Co dalej z oddziałami przygotowania wojskowego, które tak ochoczo w całej Polsce rozwijają się, są tworzone i przy zaangażowaniu MON przez ostatnie lata były realizowane? Co dalej z podstawą programową edukacji dla bezpieczeństwa, którą tak mozolnie przygotowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Nauki? Co dalej z uczelniami wojskowymi i naborem do uczelni wojskowej? – pytał były wiceminister obrony.

W sumie PiS wystosowało do kierownictwa MON sześć pytań. Partia pyta m.in. o kontynuację kontraktów na sprzęt południowokoreański, a także dalszy rozwój WOT.

