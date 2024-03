Biskup Leszkiewicz apeluje do pozostałych hierarchów o wsparcie protestu rolników

– Polscy rolnicy walczą o swój byt, o to, aby mogli produkować i sprzedawać, ale na takich zasadach, na jakich teraz odbywa się wjazd ukraińskiego zboża, oni nie mają szans – zauważył biskup. – Polscy rolnicy nie są przeciwko ukraińskim rolnikom. Chodzi o to, żeby interes polskich rolników również był zabezpieczony – dodał.

Podczas 397. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski hierarcha zaapelował do wszystkich biskupów o wsparcie rolników i ich protestu.

"Kościół zawsze był z rolnikami!"

– Poprosiłem księży biskupów o to, aby wsparli rolników i ich protest. Przedstawiłem sytuację rolników w Polsce, mówiąc o tym, co dzieje się w Europie, a także o sytuacji każdego z rolników, który z troską myśli o sobie, swojej rodzinie i roli, a jednocześnie o przyszłości Polski i polskiej suwerenności – poinformował w rozmowie z KAI biskup Leszek Leszkiewicz. – Kościół jest solidarny z rolnikami i zawsze był z rolnikami! – podkreślił biskup. – Sytuacja dzisiaj jest nieporównywalna z sytuacją z lat 80. To są dwie różne sytuacje. Dzisiaj rolnicy mają swoje związki i organizacje i mogą w przestrzeni publicznej upomnieć się o swoje prawa i walczyć – dodał.

Biskup Leszkiewicz odniósł się także do stanowiska biskupów Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie w związku z sytuacją na granicy polsko-ukraińskiej. Ukraińscy biskupi napisali: "Bądźmy wyważeni w naszych osądach i ocenach oraz zachowajmy zimną krew w związku z tymi wydarzeniami". Delegat ds. Duszpasterstwa Rolników wskazuje, że polscy rolnicy nie są przeciwko Ukrainie.

"Polscy rolnicy walczą o swój byt"

– Przy tego typu protestach jest grupa, która będzie zainteresowana tym, żeby skłócić nasze narody, a nawet Polaków między sobą. Pamiętajmy, że polskie rodziny rolnicze przyjmowały Ukraińców, robili to z potrzeby serca i nie żałują tego. Zapewne drugi raz też by to zrobili. Natomiast polscy rolnicy walczą o swój byt, o to, aby mogli produkować i sprzedawać (...). Polscy rolnicy nie są przeciwko ukraińskim rolnikom. Chodzi o to, żeby interes polskich rolników również był zabezpieczony – zwrócił uwagę hierarcha. Zapewnił o modlitwie w intencji protestujących rolników. – Dajemy im duchowe wsparcie i chcemy, żeby wiedzieli, że nie są sami i przede wszystkim modlimy się o błogosławieństwo dla nich – mówił.

– Polskim rolnikom powiedziałbym, że protest, który organizują, jest słuszny. (...) Życzę im, aby w zgodzie i w jedności bronili się przed rozbiciem, aby przedstawiali swoje postulaty i patrzyli nie tylko na krótkofalowe rozwiązania, które mogą zadowalać na krótki czas, ale aby patrzyli także bardzo szeroko i myśleli poprzez swoje gospodarstwa i swoją perspektywę o całej Polsce i jej przyszłości – zaapelował delegat ds. Duszpasterstwa Rolników Konferencji Episkopatu Polski.

Protesty rolników w całej Polsce

Przypomnijmy, że protesty rolników trwają od kilku tygodni, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Unii Europejskiej. Polscy rolnicy zapowiadają, że 20 marca przeprowadzą największą akcję protestacyjną, która obejmie swoim zasięgiem cały kraj.

Protestujący żądają wyjścia ze szkodliwych zapisów Zielonego Ładu, zamknięcia granicy przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza UE, a także ochrony hodowli zwierzęcej w Polsce.

Czytaj też:

Zaskakujący apel biskupów: Głosować tak, by promować projekt europejskiCzytaj też:

"Nie wierzę, że zrobili to rolnicy". Hołownia reaguje na zamieszki przed Sejmem