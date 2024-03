3 proc. PKB na obronność w NATO. Andrzej Duda zyskał sojusznika

Były brytyjski minister obrony Ben Wallace wzywa do podniesienia minimalnego poziomu wydatków na obronę do 3 proc. To postulat prezydenta Andrzeja Dudy.

Wallace, który był ministrem obrony Wielkiej Brytanii w latach 2019-2023, wezwał do ponadpartyjnego zaangażowania na rzecz osiągnięcia 3 proc. PKB jako minimalnego poziomu wydatków na obronność, ostrzegając, że wojska brytyjskie mogą być zmuszone do walki na Ukrainie – podaje "Daily Mail". – Powinniśmy używać tego wyrażenia: "nie możemy wykluczyć" (wysłania wojsk na Ukrainę – red.). Ostatecznie częścią odstraszania jest dwuznaczność, trzymanie przeciwnika w niepewności, jak daleko się posuniemy i co zrobimy – tłumaczył. Jako pierwszy o możliwości wysłania wojsk lądowych na Ukrainę powiedział w lutym prezydent Francji Emmanuel Macron, zastrzegając, że nie ma oficjalnej decyzji w tej sprawie, ale nie można tego wykluczyć w przyszłości. Wallace: Putin robi to po mistrzowsku Wallace ocenił, że "to jest to, co Putin robi po mistrzowsku – każe wszystkim zgadywać". – Ważne jest, abyśmy nigdy nie zamykali sobie dróg i pozwalali ludziom zgadywać – powiedział. Odnosząc się do wyborów prezydenckich w Rosji, które ocenił jako "fikcyjne", brytyjski polityk stwierdził, że Władimir Putin jest "w tym pokoleniu osobą najbliższą Adolfowi Hitlerowi". Wizyta Dudy i Tuska w USA. Prezydent proponuje 3 proc. PKB na obronność 12 marca Andrzej Duda i premier Donald Tusk spotkali się w Białym Domu z prezydentem USA Joe Bidenem w 25. rocznicę wstąpienia Polski do NATO. Przed wizytą w USA prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Na posiedzeniu Duda przedstawił propozycję, by rekomendowany poziom wydatków na obronność państw NATO wynosił 3 proc. PKB, a nie – jak jest to od 2014 roku – 2 proc. PKB. W odpowiedzi na propozycję prezydenta Matthew Miller, rzecznik Departamentu Stanu USA stwierdził, że pierwszym krokiem powinno być osiągnięcie przez wszystkich członków NATO progu 2 proc. PKB. Polska jest obecnie liderem wśród krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego pod względem wydatków na obronność. W zeszłym roku nasz kraj przeznaczył na ten cel prawie 4 proc. PKB, a ponad 50 proc. budżetu obronnego – na zakup nowego sprzętu dla Wojska Polskiego. Czytaj też:

Trump zapowiada, że USA nie wyjdą z NATO, ale stawia warunek