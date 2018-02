Sondaż dla DoRzeczy.pl: Partia Kaczyńskiego z ponad 50 proc. poparcia. Platforma też rośnie

Największy wzrost popracia zanotowała druga w sondażu Platforma Obywatelska, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 22,9 proc. respondentów (+2,3 p.p.).

Nad progiem

Najwięcej stracił Kukiz’15 (-2,1 p.p.), który uzyskał 7,3 proc. Próg wyborczy przekraczają jeszcze SLD i PSL. Sojusz Lewicy Demokratycznej stracił w stosunku do poprzedniego badania prawie punkt procentowy (-0,9) i w tym badaniu cieszy się poparciem – 5,9 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe – niezmiennie odnotowuje – 5,2 proc. Poprzedni sondaż dla DoRzeczy.pl

Nowoczesna znów pod progiem

Progu wyborczego kolejny raz w badaniu Estymatora dla DoRzeczy.pl nie przekroczyłaby Nowoczesna. Partia Katarzyny Lubnauer straciła 0,3 punktu procentowego i ma obecnie 4,1 proc. poparcia.

Do Sejmu nie dostałaby się też ani Partia Razem – 3 proc. (-0,1), ani partia Wolność – 0,8 proc. (bz.)

Jakby wyglądał podział mandatów w Sejmie?

Przekładając te wyniki na mandaty, PiS mogłoby liczyć na 284 miejsc w Sejmie (7 posłów więcej niż w poprzednim sondażu), PO wprowadziłaby 121 posłów (16 więcej niż poprzednio). 29 posłów miałby Ruch Kukiz’15. To oznacza, że w stosunku do poprzedniego badania klub skurczyłby się o 12 parlamentarzystów. 11 posłów mniej niż poprzednio miałoby SLD. Do Sejmu 14 wprowadziłoby swoich kandydatów. Polskie Stronnictwo Ludowe bez zmian – 11. Jeden mandaty przypadłby mniejszości niemieckiej.

Nowa konstytucja na horyzoncie?

Większość uzyskana przez PiS pozwoliłaby na samodzielne odrzucenie prezydenckiego weta przy założeniu, że na sali plenarnej obecni się wszyscy posłowie. A wraz z Kukiz’15 partia Kaczyńskiego mogłaby uchwalić nową konstytucję.

Przeliczenie poparcia na mandaty wykonał politolog Marcin Palade.

Badanie przeprowadzono w dniach 21-22 lutego 2018 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1009 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały na jaką partię będą głosować.

Sondaż wykonała pracownia Estymator www.estymator.com.pl