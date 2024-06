Na niemieckim odcinku Odry znów pojawiły się śnięte ryby

Prawie dwa lata po katastrofie ekologicznej na Odrze w niemiecko-polskiej rzece granicznej ponownie odkryto martwe ryby. Toksyczne złote algi (Prymnesium parvum), które latem 2022 r. spowodowały masowe wymieranie ryb, ponownie się rozprzestrzeniły.

"Zarówno Niemcy, jak i Polska planują podjęcie działań powstrzymujących rozprzestrzenianie się alg. W środę wydział ochrony środowiska Brandenburgii poinformuje o ewentualnych dalszych krokach na podstawie zmierzonych wartości zanieczyszczenia" – oznajmił Federalny Urząd ds. Środowiska.

We wtorek w porcie we Frankfurcie nad Odrą zaobserwowano dziesiątki martwych ryb. Wśród nich znalazły się sandacze i szczupaki o długości do 60 centymetrów, a także małże i ślimaki, które unosiły się na powierzchni wody.

Katastrofa na Odrze

Na przełomie lipca i sierpnia 2022 roku na Odrze doszło do potężnej katastrofy ekologicznej, w wyniku której masowo wyginęły ryby oraz inne stworzenia żyjące w rzece. Niemcy, podobnie jak Polacy, jako przyczynę skażenia wskazali toksynę produkowaną przez złote algi.

Pod koniec marca 2023 roku ukazał się raport końcowy Zespołu do spraw sytuacji na Odrze. Publikacja stanowi podsumowanie i jest końcowym sprawozdaniem z działań ekspertów.

Opracowany przez ekspertów raport końcowy przede wszystkim zawiera analizę zjawiska na tle danych z lat ubiegłych, w tym pogłębioną analizę sytuacji hydrologicznej, jak również analizę porównawczą zasolenia wód rzeki na tle danych z ostatnich 30 lat. Publikacja zawiera również dane i analizy będące następstwem rekomendacji eksperckich z raportu wstępnego z września 2022 roku, jak np. zestawienie dotyczące wydanych w dorzeczu Odry pozwoleń wodno-prawnych oraz analizę charakterystyki ścieków zrzucanych do rzeki.

