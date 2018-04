Schetyna odpowiada Kaczyńskiemu: Oddajcie pieniądze Polakom, a nie Caritasowi

– Przyjmujemy przeprosiny tej partii, ale to nie wystarczy – stwierdził przewodniczący PO. Schetyna podkreślił, że Polacy zasługują na pełną informację dotyczącą nagród i premii.

– Polacy powinni wiedzieć, kto przydzielał te nagrody, kto bierze odpowiedzialność prawną za te kwestie, bo wiemy, że odpowiedzialność polityczna spoczywa na Jarosławie Kaczyńskim – mówił.

Polityk przekonywał, że wczorajsze wystąpienie Kaczyńskiego był "klasyczną ustawką". – To była próba zamiecenia pod dywan największej afery w ostatnich latach. Najpierw prawda na stół, nazwiska osób, które te nagrody pobierały przez dwa lata. Nie chcę przesądzać jakie będzie nasze stanowisko w sprawie zapowiedzianej ustawy. Jeżeli będzie projekt, to będziemy się do niego odnosić – przemawiał.

Schetyna podkreślił, że pieniądze powinny zostać zwrócone do budżetu państwa. – Do 15 maja te pieniądze powinny być zwrócone Polakom, a nie organizacjom jak Caritas. Te pieniądze pochodzą z budżetu i są własnością nas wszystkich. One pochodzą z naszych podatków i powinny zostać zwrócone Polakom – przekonywał

. Polityk podkreślił ponadto że jego zdaniem niezbędne jest zlikwidowanie "patologii w gabinetach politycznych". Schetyna stwierdził, że domaga się w tej sprawie, która zlikwiduje gabinety ministrów i wojewodów.

