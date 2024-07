Ilu żołnierzy ma NATO? Jak wypada Polska? Są nowe dane

Na stronach sojuszu NATO opublikowano raport z danymi zawierającymi m.in wydatki na obronność i liczebności sił zbrojnych poszczególnych państw układu. Dane objęły okres od 2014 roku do połowy 2024 (12 czerwca), z zastrzeżeniem, że dla 2023 i 2024 roku mają charakter szacunkowy.

Siewiera: Polska pierwszą armią w Europie. To oddala widmo wojny

Liczby te skomentował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. "Polska ma trzecią co do wielkości armię w NATO! Nawet jeśli opublikowane dziś przez Sojusz dane z raportu Defence Expenditure of NATO Countries są na ten rok szacunkowe, to jednak POLSKA PIERWSZĄ ARMIĄ W EUROPIE staje się faktem. I to także czynnik, który oddala widmo wojny…" – napisał.

Wojsko Polskie trzecią liczebnie siłą w Sojuszu

Z danych, na które powołał się Siewiera wynika, że Wojsko Polskie, którego aktualną liczebność oszacowano na 216,1 tys. personelu wojskowego, stanowi trzecią co do liczebności armię w NATO.

Pierwsze są oczywiście Stany Zjednoczone, których siły zbrojne liczą obecnie 1 mln 300 tys. żołnierzy, a druga w zestawieniu jest Turcja, gdzie służy 481 tys. żołnierzy.

Patrząc na kontynent europejski, to porównywalne z polskimi siły mają Francuzi, których siły zbrojne według danych Sojuszu Północnoatlantyckiego liczą 205,7 tys. żołnierzy. Następnie są Niemcy z 185,6 tys. żołnierzami, Włochy z 171,4 tys i Wielka Brytania z 138,1 tys. żołnierzami. W gronie państw, których wojska liczą ponad 100 tys. żołnierzy, znalazła się jeszcze Hiszpania (117,4 tys.) oraz Grecja (110,8 tys.).

NATO liczy prawie 3,5 miliona żołnierzy

Łącznie armie 32 państw członkowskich NATO liczą 3 mln 418 tys. żołnierzy.

Z raportu wynika, że łączne szacunkowe wydatki państw NATO-wskich na obronność wzrosną w 2024 roku o 17,9 proc. w zestawieniu do roku poprzedniego.

